L'estudi previ del projecte de zona franca costa 23.500 euros

L’executiu fa passes per a la materialització d’un dels projectes que considera clau, tal com s’ha recollit en el full de ruta per a la legislatura, la zona franca. Així, el consell de ministres ha aprovat aquest dimecres la contractació de la Fundació ICIL (Institute for Carrers and Innovation in Logistics & Supply Chain) per a l’elaboració d’un estudi entorn a la implantació d’aquesta zona franca. El termini d’entrega de l’informe és de tres mesos.

El ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, ha remarcat aquesta setmana que la creació d’una zona franca ha de permetre augmentar la competitivitat del sector comercial i atraure noves formes de negoci d’alt valor afegit. I ha recordat, en aquest sentit, que és una demanda d’entitats com la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, que a més ha estat molt “proactiva” en l’impuls d’aquest projecte.

L’empresa escollida rebrà 23.500 euros per dur a terme aquest projecte que, entre d’altres qüestions, haurà d’avaluar elements com les modificacions fiscals o legislatives que serien necessàries per impulsar la zona franca. Jover ha destacat que aquesta empresa és coneixedora de la realitat del país.

D’altra banda, el Govern també ha decidit l’adjudicació per 101.265 euros dels treballs per al disseny i implementació de la nova plataforma digital d’Estadística. L’objectiu dels canvis, ha explicat Jover, és que el web sigui "més transparent, més intituïtiu i més funcional". A més, permetrà que es puguin fer enquestes en línia, amb la qual cosa “s’enriquiran les fonts” dels estudis que el departament pugui dur a terme.