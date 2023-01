FEDA completa la compra de les accions de Ctrasa

EncampForces Elèctriques d’Andorra ha formalitzat la compra de les accions de la societat pública Ctrasa de manera que actualment FEDA ja n'és propietària del 100%. L’escriptura de les accions ha estat el darrer pas per formalitzar aquest canvi de gestió que es va iniciar amb l’aprovació de la llei per a l’adaptació de la societat pública Ctrasa com a instrument de gestió directa, el gener de l'any passat.

Amb aquest darrer pas, Ctrasa passa a formar part totalment del grup FEDA, que ja era propietària del 71,7% de les accions. L’objectiu és que es puguin aplicar mecanismes de millora de l’eficiència i adaptar el centre de valorització de residus a les necessitats de la transició energètica, aprofundint en la valorització dels residus mitjançant la producció d’electricitat i calor, tal com informen des de FEDA.

Les accions, que fins ara eren propietat del Govern, s’han adquirit per un import total de 4,2 milions d’euros, tot i que es revisarà en funció del valor real en el tancament de comptes de Ctrasa del 2022.

D’altra banda, en les properes setmanes està previst que es formalitzi la composició del nou consell d’administració de Ctrasa.

D'altra banda, cal afegir que aquest mateix dimecres també s’han publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) els canvis en el consell d’administració de FEDA, aprovats pel Govern. Així, l'executiu ha nomenat el secretari d’Estat de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, i de la directora financera de FEDA, Marta Suñé, com a membres de l'ens. Rossell entra en substitució de César Marquina, que amb el seu nomenament com a ministre de Finances i portaveu del Govern deixa de formar part d’aquest consell. Per la seva banda, Suñé passa de ser secretària del consell a formar-ne part com a vocal i Imma Jiménez, amb la seva sortida de FEDA, també en deixa de formar part. Com a secretària s’ha nomenat Elisabet Serrano.

Igualment, el consell d’administració de FEDA ha aprovat també canvis en els de FEDA Ecoterm i FEDA Solucions. Així, el de FEDA Ecoterm està presidit per Albert Moles i en són vocals la directora financera de FEDA, Marta Suñé, i el gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé. La secretària és Elisabet Serrano. El consell de FEDA Solucions està presidit per Moles i en són vocals el director d’infraestructures i tecnologia de FEDA, Miquel Galera; el secretari d’Estat de Medi Ambient i Sostenibilitat i el gerent de FEDA Solucions, Ivan Mora. La secretària és també Elisabet Serrano.