Una fira sobre rodes

Pyrénées Motor s'instal·la, una vegada més, sota la gran carpa del parc central per a participar en la 44a edició de la Fira d'Andorra la Vella. Automòbils i motocicletes estaran exposats des d'avui i fins diumenge 29 d'octubre amb la voluntat de donar a conèixer al públic totes les novetats en el sector del motor. Durant aquests tres dies, a més de descobrir nous models en vehicles berlina, compactes, SUV, tot terreny o industrials, Pyrénées Motor oferirà al client potencial descomptes atractius.

Pyrénées Motor està present a la 44a Fira d'Andorra la Vella

Pel que fa a les motos, durant els dies de fira hi haurà exposada la BMW Motorrad R 1300 GS. La nova maxi-trail alemanya arriba al certamen amb l'objectiu de ser la nineta dels ulls de molts. I és que Pyrénées Motor no ha volgut perdre l'oportunitat del llançament de la BMW Motorrad R 1300 GS per congregar una bona afluència de públic durant la fira.

No obstant això, durant els tres dies de fira, Pyrénées Motor també tindrà exposades d'altres motos com escúters, tourings, trails, nackets, entre altres.

Anar a la fira té premi

Pyrénées Motor engega un concurs durant la 44a Fira d'Andorra la Vella que té com a premi una moto Sym Symphony 125. La dinàmica del concurs és ben senzilla. El participant haurà d'encertar la totalitat dels globus que hi haurà dins d'un dels vehicles exposats. Així que ben segur que hi haurà algun visitant de la fira que sortirà d'ella sobre rodes.

Pyrénés Motor sorteja una moto per la fira