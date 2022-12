Gallardo defensa que s'han resolt les anomalies al transport públic

Andorra la VellaLes situacions més complicades que es van viure en el transport públic a finals del mes de novembre "s'han corregit". Així ho creu el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, que considera que després d'aquesta setmana de la Puríssima que és "complicada" i en la qual "difícilment" es poden "solucionar els problemes", la situació ja serà millor. En aquest sentit, considera que es notaran "el seguiment i les correccions" impulsades des del Govern i també el fet que els temporers, un cop incorporats a les feines, ja no s'hagin de desplaçar tant al centre per fer tràmits. A més, ha desitjat que a aquestes qüestions s'hi afegeixi que les empreses posin "de la seva part" per minimitzar la problemàtica.

Gallardo ha recordat que fins a mitjan novembre el transport públic funcionava amb normalitat, malgrat alguna anomalia típica del servei, i ha incidit en el fet que va ser en les dues darreres setmanes del novembre quan la situació es va complicar, fent que la demanda no es veiés coberta. Destaca que s'han anat "corregint" les situacions i ha puntualitzat que algunes anomalies també es van donar per "desconeixement" dels usuaris. Ha posat com a exemple el fet que els estudiants que poden fer servir el bus lliure no ho fessin i, en canvi, anessin a les línies regulars, i d'aquesta manera es va provocar la saturació de les línies. Ha manifestat que es va contactar les famílies i que fins i tot inspectors es van desplaçar a les escoles per recordar als alumnes que poden fer servir el bus lliure.

Quant a les facilitats perquè les empreses poguessin contractar xofers i que passaven per la convalidació de carnets de conduir, Gallardo ha manifestat que no se n'han demanat perquè "han aconseguit contractar persones amb els permisos adients" i ha fet una crida perquè les companyies "aboquin els recursos que tenen disponibles" perquè el servei funcioni amb normalitat. Així, ha lamentat que tinguessin vehicles de "gran capacitat" i en lloc de fer-los servir per a les línies regulars els destinessin a serveis particulars.

I quant als expedients que es van obrir un cop detectades certes irregularitats per les concessionàries, Gallardo ha manifestat que estan "en curs" i ara les empreses hauran de dir-hi la seva. En funció del que puguin argumentar l'expedient es pot tancar o hi haurà una sanció vinculada. De moment no s'ha tancat, ha dit el ministre, ja que s'estan dedicant els recursos a estar "al peu del canó" per resoldre les incidències al carrer i no tan dedicats a la "part més tècnica dels expedients".