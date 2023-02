Govern habilitarà una nova quota de temporers a l'estiu

Andorra la VellaEls ministres de Justícia i Interior i Turisme i Telecomunicacions en funcions, Josep Maria Rossell i Jordi Torres, s’han reunit aquest dijous amb els representants del sector hoteler per exposar-los el balanç de les quotes de temporada d’hivern. En la trobada s'ha confirmat que es repetirà una quota per a l'estiu, un aspecte que aquesta mateixa setmana des de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), s'havia reclamat.

Així, Rossell i Torres han explicat als presents a la trobada que enguany s’han aprovat un total de 7.222 places, de les quals actualment n’hi ha 6.318 cobertes. D’aquestes, la gran majoria estan destinades al sector hoteler: 3.990, i la resta es distribueixen en pistes, agències de viatge, botigues de lloguer d’esquís i comerç. Les dades, més altes que la temporada passada confirmen el repunt del turisme, així com la millora de tot el sector respecte l’any anterior.

La reunió també ha servit per fer balanç de la prova pilot de quotes d’estiu, que va obrir-se per primera vegada el 2022 i únicament per al sector hoteler. Rossell i Torres n’han fet una bona valoració i han confirmat, com s'ha esmentat, que la iniciativa es repetirà aquest estiu. De les 1.702 persones que s’hi van acollir, 1.141 venien ja d'haver treballat a la temprada d'hivern 2021, i 1.341 han repetit durant aquest hivern.

A banda, cal recordar que el passat mes d’octubre es va modificar el reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer, flexibilitzant els requisits per als treballadors temporers extracomunitaris que han estat al país en diverses èpoques. Així, si una persona ha treballat durant tres temporades al Principat en la mateixa ocupació –no és necessari que siguin consecutives– podrà optar a obtenir un permís de residència i treball. El tràmit podrà demanar-se al servei d’Immigració a partir del 3 d'abril. En aquest sentit, els ministres en funcions han exposat que actualment hi hauria 1.281 persones que podrien acollir-se a aquesta possibilitat.

A la reunió d’aquest matí han acompanyat als ministres el secretari d’Estat de Justícia i Interior en funcions, Joan León; el director d’Immigració, Jesús Guardiet, i el director de Turisme, Sergi Nadal. Del sector han estat presents representants de la CEA, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, la Unió Hotelera, Autèntics Hotels i l’Associació d’empreses d’allotjament turístic (AEAT).