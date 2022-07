Govern no veu viable construir pisos al terreny de l'antic escorxador

Andorra la VellaEl ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha afirmat aquest dimecres durant la roda de premsa posterior al consell de ministres que el Govern no veu viable poder construir pisos al terreny que el comú d'Escaldes-Engordany va oferir a l'executiu, l'antic edifici de l'escorxador, per col·laborar en trobar solucions al problema de l'habitatge. D'aquesta manera, ha al·legat que la inversió que s'hauria de destinar a l'edificació seria "molt important" perquè, en primer lloc, s'hauria d'enderrocar la infraestructura i construir-ne una de nova des de zero.

El titular de la cartera d'Habitatge també ha indicat que la ubicació del terreny no és la més escaient, ja que està al costat del pont dels Escalls, un bé patrimonial de l'executiu, motiu pel qual, en el moment de fer les obres, "hi hauria restriccions". "S'ha valorat, però no sembla que sigui un indret apte", ha dit, tot assenyalant que "creiem" que el comú "podria facilitar altres terrenys on seria més fàcil construir".

Tanmateix, Filloy ha recordat que el Govern treballa a promoure polítiques per respectar el dret a l'habitatge de tota la població, tot "cercant l'equilibri entre ser competitius i tenir un creixement". Així doncs, ha apuntat que des del Govern estan creant les bases "perquè el creixement econòmic del país vaig acompanyat del respecte als drets", sempre amb la voluntat de solucionar la problemàtica de l'habitatge "a mitjà, llarg termini". Entre les polítiques desenvolupades fins al moment es troba la creació de pisos de protecció socials i l'impuls dels habitatges de lloguer a preu assequible que s'estan edificant a la borda Nova, i ha asseverat que aquestes accions "no poden estar contraposades a la inversió estrangera".