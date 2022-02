El Govern retira les ajudes al lloguer a l'oci nocturn

Andorra la VellaDesprés que aquest dilluns s'autoritzés la reobertura de l'oci nocturn per aquest divendres 11 de febrer amb un 100% d'aforament i amb els horaris previs a la pandèmia, l'executiu ha decidit retirar les ajudes al lloguer per a aquest sector econòmic, en considerar que ja són innecessaris.

Tal com surt publicat aquest divendres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), el Govern ha derogat el decret de finals de desembre que aprovava un nou programa extraordinari d'ajudes al lloguer i a les quotes hipotecàries d'establiments autoritzats com pubs, discoteques, sales de ball o similars. A més, també es deroga el decret d'aplicació de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia pel que fa a activitats econòmiques que tenien suspesa la seva activitat de forma obligatòria.