Grandvalira Resorts, el parc més gran de recarrega de vehicles elèctrics del Pirineu

Andorra la VellaGrandvalira es convertirà en la major estació de càrrega de vehicles elèctrics del Pirineu. Un acord amb l'empresa Wallbox, un dels líders mundials del sector, farà que es posin una vintena de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en les estacions que formen Grandvalira Resorts. Els carregadors estaran alimentats per panells fotovoltaics. La vintena de carregadors seran especials perquè estaran preparats per a funcionar en condicions extremes de fins a 25 graus negatius. Estaran connectats a una xarxa de panells fotovoltaics que estaran situats en múltiples punts de l'estació. Això garanteix que l'origen de l'energia sigui net. Cal recordar que Grandvalira va anunciar recentment una inversió de 2,5 milions d'euros en projectes d'autoproducció d'energia i per reduir un 15% la despesa energètica amb relació a la temporada passada. Les dues zones de càrrega habilitades estaran a Grau Roig i Costa Rodona.

El model de carregador serà el Commander 2, el més alt de gamma i una potència de càrrega de 7,4 kW i la connexió de recàrrega serà l'anomenada Supernova que permet carregar en 15 minuts suficient energia per a un trajecte de 100 quilòmetres. Tots els aparells estaran vinculats per Wi-Fi i 4G per poder controlar el procés a distància.

El director general de Grandvalira Juan Ramon Moreno ha explicat que "amb la instal·lació dels 20 punts de càrrega estem implementant una política ambiciosa de desenvolupament sostenible. Aquesta acció amb Wallbox és un dels projectes més importants que tenim en matèria mediambiental".