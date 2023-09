Grup Pyrénées aplica mesures contra el malbaratament alimentari

El dia mundial contra el Malbaratament Alimentari té per objectiu acabar amb la pèrdua d'aliments. O el que és el mateix, evitar tant com sigui possible que el menjar que es produeix per al consum de les persones es faci malbé o acabi a la brossa. Durant la jornada, que se celebra aquest divendres 29 de setembre, institucions públiques i empreses coordinen un seguit d'accions per tal de conscienciar a la població sobre un problema d'abast mundial.

Pyrénées Andorra, en tots els establiments d'alimentació que gestiona, com el supermercat dels grans magatzems situats a l'avinguda Meritxell de la capital, l'Andorra 2000, el centre comercial Epizen o els diversos Carrefour City que hi ha al país, treballa de manera proactiva per combatre el malbaratament. Un clar exemple en són els punts de venda i espais refrigerats amb productes frescos que incorporen un codi antimalbaratament (o dates de caducitat pròximes) a un preu rebaixat. Aquesta iniciativa que neix del pla estratègic de sostenibilitat conegut sota el nom 'Impacte +' (impacte positiu) ha aconseguit que, en el darrer semestre d'enguany, un 76% dels productes cremosos que entra en fase de minva en els supermercats del grup s'hagin acabat venent sota els codis d'antimalbaratament. La mateixa tendència es registra amb els productes de xarcuteria o peixateria, que disposen d'un temps de consum inferior als làctics o cremosos.

En els diferents supermercats del grup, des de 2021, es duen a terme accions adreçades als clients amb recomanacions encaminades a combatre el malbaratament alimentari, i que es recull en aquesta publicació d'Instagram. Entre les consignes més destacades s’hi suggereix fer la llista de la compra abans d'anar al supermercat, ordenar la nevera col·locant els productes amb dates de caducitat pròximes a primera línia o congelar els aliments per allargar-ne la seva vida.

Pyrénées Andorra dona alguns consells per combatre el malbaratament alimentari