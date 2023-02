Immigració rebutja més d'una vintena de contractes per irregularitats

Andorra la VellaEl servei d'Immigració i Treball ha denegat més d'una vintena de contractes de treball perquè presentaven alguna mena d'irregularitat laboral. Ho ha manifestat el ministre de Finances i portaveu, César Marquina, qui ha exposat que des del Govern s'està duent a terme un seguiment de les persones desplaçades per empreses estrangeres a Andorra per garantir que les seves condicions de treball s'adiguin a la normativa del país i no es produeixin vulneracions de la llei de seguretat laboral.

En aquest sentit, ha destacat que avui dia el servei d'Inspecció de Treball no ha rebut cap denúncia, afegint que abans de l'aprovació del reglament que garanteix el bon compliment de la legislació, s'havien dut a terme diverses inspeccions d'ofici, les quals es continuaran fent de manera aleatòria al llarg del temps. D'aquesta manera, Marquina ha especificat que els controls han evidenciat diverses situacions irregulars que han motivat la tramitació d'expedients que encara es troben en fase d'anàlisi i que, com no pot ser d'una altra manera, poden acabar en una sanció o arxivats.

Així doncs, el ministre ha asseverat que el fet d'haver modificat el reglament ha permès establir al Govern controls preventius per garantir que no s'arribin a produir aquesta manera de situacions on els treballadors desplaçats per empreses estrangers a Andorra per feina reben unes condicions de treball diferents de les que marca la legislació del país, sigui en qüestions salarials o de condicions. És per aquest motiu que s'ha validat un circuit de col·laboració entre els departaments d'Immigració i Treball per validar la bona aplicació.

D'altra banda, interpel·lat per un mitjà de comunicació qui ha afirmat que té constància que s'ha interposat una denúncia a Inspecció i Treball, Marquina ha exposat que no en tenia constància i s'ha emplaçat a revisar la presumpta queixa.