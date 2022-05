La innovació i la sostenibilitat centraran la 33a Trobada Empresarial al Pirineu

Andorra la VellaLa 33a Trobada Empresarial al Pirineu tornarà a celebrar-se aquest any amb plena normalitat entre els propers 9 i 10 de juny. L'edició d'aquest any, que compta novament amb el patrocini de Crèdit Andorrà, vol posicionar-se altra vegada com a una de les jornades econòmiques de referència a Catalunya. Sota el títol 'Innovació i sostenibilitat: palanques per al creixement empresarial', una catorzena d'empresaris i empresàries explicaran els seus testimonis, la història de les seves empreses i els seus casos d'èxit, així com els millors models de negoci i estratègies per a diferenciar-se de la competència.

Segons han afirmat durant la presentació d'aquest dimarts el conseller executiu i director general de Crèdit Andorrà, Xavier Cornella, i el president de la Trobada Empresarial al Pirineu, Josep Serveto, aquest any es posarà el focus en com els canvis tecnològics, l'economia digital o les noves tendències i hàbits de la població marcaran la futura agenda empresarial. De fet, Cornella ha assegurat que "la innovació i la sostenibilitat han de formar part de l'ADN de les empreses perquè puguin continuar sent creadores de riquesa".

Així mateix, ha posat en relleu que en l'actualitat Andorra ja s'està posicionant com a país pioner en sostenibilitat i innovació. En aquest sentit, ha assegurat que les empreses del Principat "s'han reinventat per adaptar-se als canvis i avui en dia hi ha molta gent jove per a desenvolupar-se en el futur". Des de l'entitat, precisament, s'ha manifestat que les temàtiques sobre les quals versarà la 33a Trobada Empresarial són "palanques que impulsem i que formen part del nostre programa d'acompanyament actiu als emprenedors".

Entrant al detall del programa, Serveto ha indicat que l'esdeveniment s'inaugurarà el dijous 9 de juny amb la taula inaugural 'Creativació o Extinció', a càrrec de José Elías, president d'Audax Renovables, i Josep Lagares, president executiu de Metalquimia. A continuació, es posaran en relleu experiències empresarials d'èxit en clau lleidatana en una taula rodona amb Delfí Robinat, CEO de Casa Delfín i soci fundadors de Culinarium; Virgínia Agelet, COO i cofundadora d'ILERNA Online; Josep Ribalta, CEO de Grup Pinsos Ursa, i Sònia Plana, CEO d'Exquisitarium. Com és habitual, clourà la jornada una conferència espectacle a càrrec, en aquest cas, de Jorge Luengo, enginyer, neuropsicòleg, il·lusionista i mag.

El divendres 10 de juny tindrà lloc la inauguració oficial de la Trobada a càrrec del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, seguida per la taula 'Sostenibilitat i economia', amb Núria Mas, economista de l'IESE i consellera del Banc d'Espanya, i Eva Saldaña, directora de Greenpeace Espanya. Protagonitzaran la darrera taula rodona del matí empreses que han dut a terme estratègies diferencials, amb Josep Ametller, CEO d'Ametller Origen; Sara Werner, cofundadora i CEO de Cocunat, i Ana Vallés, presidenta de Sorigué.

Seguidament, tindrà lloc la conferència sobre l'escenari geopolític, econòmic i energètic actual a càrrec de l'economista, empresari i exministre espanyol Josep Piqué i, per últim, serà el torn de les start-ups, amb José Fuertes, CEO d'OWO Game; Guillermo Milans del Bosch, Co-CEO de Baïa Food; Emilio Frojan, CEO de Velca Motor, i Javier Pastor & Paola Morán CEO de Bit2Me.

La Trobada Empresarial es tornarà a celebrar enguany al Palau Municipal d'Esports de la Seu donant continuïtat al canvi d'ubicació promogut l'any passat per tal de guanyar espai. Serveto ha assegurat en aquest sentit que, per ara, es descarta retornar l'esdeveniment a la sala Sant Domènech. Està previst que hi assisteixin entre un 15 i un 20% d'empresaris andorrans, entre els quals es patrocinarà la jornada per tal que siguin presents en l'esdeveniment. També es farà una promoció a les empreses per tal d'afavorir la presència de persones menors de 35 anys i donar impuls als joves dedicats al sector empresarial.