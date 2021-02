Interès d’operadors nacionals i internacionals per establir-se a l’antic Punt de Trobada

Sant Julià de LòriaEl Grup Pyrénées desmenteix aquest divendres les informacions que asseguren que els grans magatzems andorrans han arribat a un acord amb Decathlon perquè el grup francès de roba i material esportiu obri una botiga que se situaria a la primera planta del centre comercial que s’inaugurarà properament on hi havia l’antic Punt de Tronada. El grup andorrà sí que confirma que ha mantingut i manté contactes amb diversos operadors nacionals i internacionals i que l’emplaçament del futur centre comercial, que té previst obrir abans de l’estiu, “ha generat molt interès” entre diverses marques tant del país com de fora de les fronteres andorranes.

El Grup Pyrénées també confirma que s’ha signat un acord amb Carrefour perquè obri un supermercat a la planta baixa del futur centre comercial i també amb la multinacional de menjar ràpid McDonalds, perquè faci el mateix, també a la planta baixa. Així doncs, segueixen les negociacions i els contactes per saber quines marques operaran a les plantes superiors del recinte fronterer. Fonts de Pyrénées asseguren que la implantació d’altres operadors nacionals i internacionals s’està estudiant en uns casos i negociant en altres. Es tracta en tots els casos d’operadors “de primera línia” en la categoria comercial del projecte que complementaran l’oferta comercial actual d’Andorra.