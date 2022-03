Josep Serveto, nou president de la Trobada Empresarial al Pirineu

Andorra la VellaVicenç Voltes ha comunicat aquesta setmana a la Junta General de la Trobada Empresarial al Pirineu que Josep Serveto serà el nou president de l'entitat, una decisió que ha estat ratificada per part de tots els membres. Voltes, que portava exercint aquestes funcions des del setembre del 2014, s'ha acomiadat de la seva presidència explicant que "en aquesta nova etapa que comença, amb Josep Serveto com a president, la nostra associació continuarà creixent des de l'essència que ens caracteritza i la voluntat de posar en valor el nostre territori, les nostres empreses i el nostre entorn".

El fins ara president de la Trobada Empresarial ha assegurat que es continuarà "donant resposta a les circumstàncies de cada moment i amb un renovat esperit jove, creatiu i emprenedor". També ha agraït la confiança d'organitzadors, patrocinadors i col·laboradors i ha destacat que "personalment, només tinc paraules d'agraïment per aquests set anys de mandat dels que m'emporto molts aprenentatges i grans satisfaccions".

Per la serva part, Serveto ha afirmat que, per a ell, "és tot un honor poder incorporar-me com a president de la trobada Empresarial al Pirineu i estic molt agraït a Voltes i a tots els membres de la Junta General per fer-me confiança". Per a Serveto, la Trobada és un repte il·lusionant i un dels fets que l'ha ajudat a decidir-se per assumir aquesta nova responsabilitat és el fet que "l'equip de la Junta el formin empresaris de reconeguda trajectòria, i amb gran iniciativa i compromís". També ha afegit que continuarà generant sinergies amb els territoris de l'entorn de la Seu d'Urgell -on se celebra la Trobada-, especialment, amb Andorra.

Serveto, membre de la Junta Executiva des de l'any 2018

Josep Serveto, qui forma part de la Junta Executiva de la Trobada des del setembre del 2018, és CEO de l'empresa familiar SERVETO HQL –de la qual forma part de la tercera generació, amb més de seixanta anys d'història-, un operador logístic amb seu a Lleida que ofereix serveis de transport per carretera (nacional i internacional) amb una flota pròpia de camions, emmagatzematge i distribució i enviament en serveis de càrrega marítima, aèria i duanes a tot el món.

Llicenciat per la Universitat de Lleida per Administració d'Empreses i diplomat en Ciències Empresarials, té molta experiència també en el tercer sector, donat que és president de la Fundació Privada Libra i patró de la Fundació Aspamis, ambdues dedicades a l'atenció de les persones amb discapacitat psíquica.

La propera 33a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu se celebrarà els propers 9 i 10 de juny a La Seu d'Urgell, amb uns ponents d'excepció, que participaran en diferents taules rodones i conferències. Enguany, en format presencial, també s'espera la participació de sis-cents assistents.