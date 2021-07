Jover defensa el suport d'Andorra a l'OCDE en l'impost a les grans multinacionals

Andorra la VellaEl ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, ha posat en relleu que Andorra ha signat l'acord a través del qual l'OCDE vol establir un gravamen mínim del 15% en l'impost de societats per a les grans multinacionals per una qüestió "d'homologació". En aquest sentit, ha recordat que Andorra "fa anys" que està "apostant per la competitivitat fiscal" i que aquesta es pot, només, assolir dins un marc d'homologació internacional. Així, ha destacat que fa temps que el país treballa en les recomanacions que es fan des de l'OCDE.

En aquest sentit, ha reiterat que aquest mínim en l'impost de societats per a les grans multinacional no ha de tenir un impacte negatiu per al país, i de fet, tindrà una nul·la afectació, ja que està pensat per a empreses que tenen facturacions de més de 750 milions d'euros. Però ha defensat que aquests treballs de l'organisme també estan associats amb la imposició a l'economia digital, és a dir, a aquelles empreses que malgrat estar localitzades en un punt ofereixen serveis digitals a altres països. Tal com ha manifestat Jover es busca "un canvi de paradigma" de tal manera que aquestes empreses "puguin pagar també on estan venent els seus serveis". En aquest sentit, Andorra estaria "al costat dels receptors", és a dir, d'aquells països que es podrien beneficiar del canvi d'aquestes normes de joc. Tot i que encara hi ha "massa serrells" per tancar i que, per tant, no es pot saber del cert l'impacte pel que fa a recaptació que això podria tenir per al país, Jover ha destacat que en el cas dels països petits s'està parlant que podrien "participar en el procés de redistribució" a partir d'una facturació de 250.000 euros a l'any.