K-tuin et convida a conèixer el nou iPhone 15

Bones notícies pels amants i seguidors d'Apple. Aquest dimarts 12 de setembre a les 19.00 hores tindrà lloc l'esdeveniment 'Wonderlust' que servirà per fer la presentació oficial del nou iPhone 15.

K-tuin sap que és una data marcada en vermell al calendari per a molts. Per aquest motiu, K-tuin et convida a assistir a aquest esdeveniment i viure'l en directe. Només has de fer la teva reserva prèvia per no quedar-te sense cadira i dirigir-te, el pròxim dimarts 12 de setembre, a la primera planta de la botiga i no perdre apunt de tot el que podràs veure a través de la gran pantalla que instal·larà K-tuin per seguir en directe l'esmentada presentació i anotar totes i cada una de les novetats de l'iPhone 15.

A més, una vegada presentat el nou dispositiu mòbil tindràs l'oportunitat de fer la reserva del nou iPhone 15.