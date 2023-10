L'Andorra Shopping Festival té premi

Des d'avui i fins al pròxim 19 de novembre Andorra celebra la festa del comerç per excel·lència. Avui es dona el tret de sortida a una nova edició de l'Andorra Shopping Festival, una celebració que transforma l'experiència de compres en quelcom extraordinari. I és que durant els dies de l'Andorra Shopping Festival, el país se submergeix en una gran festa en què els visitants poden fer-se amb una varietat d'ofertes i promocions especials abans que arribi la campanya nadalenca.

Fins al 19 de novembre, les botigues a Andorra ofereixen descomptes i promocions exclusives en una àmplia gamma de productes, des de moda fins a electrònica i molt més. És el cas de Pyrénées Andorra que incentiva les compres amb un seguit de sortejos interessants. I és que per les compres que es facin al centre comercial d'un import igual o superior a 40€ i per cada tram de 40€, el client té l'opció d'entrar a formar part d'un sorteig de targetes regal valorades en 300 euros (les despeses fetes en les seccions de restauració, agència de viatges, tabac i concessionari queden fora del sorteig). El participant haurà de dipositar la butlleta que li surti per caixa a l'urna que trobarà a la zona de la rotonda.

Aquestes són les dates dels sortejos:

Divendres 03/11 a les 19:00h

Dissabte 04/11 a les 19:00h

Divendres 10/11 a les 19:00h

Dissabte 11/11 a les 19:00h

Divendres 17/11 a les 19:00h

Dissabte 18/11 a les 19:00h

El nom del guanyador s'anunciarà el mateix dia i haurà d'estar presencialment a la rotonda.

Aquest només és un exemple d'accions que tindran lloc per l'Andorra Shopping Festival que també comptarà amb un reguitzell d'activitats culturals, com ara, actuacions musicals en directe, tallers de maquillatge i degustacions gastronòmiques, entre altres.