L'IPC puja de l'1% al 7,1% en quatre anys

Andorra la VellaL'IPC ha estat aquesta legislatura en boca de tothom. El 2019 la inflació anual es va situar en l'1,0%, a causa de la tendència a l'alça dels grups "transport" i "vestit calçat", segons les estadístiques oficials del Govern. Però l'any següent, el 2020, l'IPC va tenir un resultat negatiu del 0,2%. L'executiu explicava aquesta variació, d'una banda, per la tendència a l'alça registrada al grup de transport, especialment per l'augment dels carburants; i de les begudes alcohòliques, i, de l'altra banda, evolucions a la baixa de l'alimentació i de la restauració i l'hoteleria, per les conseqüències de les restriccions aplicades per aturar el creixement de la pandèmia de la Covid-19.

No obstant això, va ser el 2021 quan es va començar a notar el creixement de l'economia, per la seva reobertura després de l'etapa de restriccions a causa de la pandèmia, resultant una variació interanual positiva del 3,3% de l'IPC, sent els principals grups que van tenir una influència positiva en la taxa anual van ser "vestit i calçat", "alimentació i begudes no alcohòliques".

Finalment, ha estat aquest 2022 quan s'ha consolidat la tendència inflacionista de l'economia, amb un índex final del +7,1%. L'augment de la inflació s'ha produït, principalment, a causa del comportament dels preus del grup d'habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles, a causa de l'inici del conflicte bèl·lic entre Ucraïna i Rússia.