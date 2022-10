La manca de combustible a França augmenta la venda de carburant al Pas

El Pas de la CasaLa situació en les gasolineres a França s'ha complicat durant aquest cap de setmana per una vaga en les estacions de servei que es perllonga des de fa deu dies i que ha provocat escassetat de combustible. Aquesta situació ha beneficiat les benzineres del Pas de la Casa, especialment Gasopas, que a partir de dijous van viure un increment de les vendes molt important. Els turistes francesos, segons fonts del Pas, no només es desplaçaven per omplir els dipòsits dels vehicles sinó que aprofitaven per emportar-se carburant en bidons, ja que no està clar quan acabarà la vaga.

La situació, segons les mateixes fonts, ha passat a ser paradoxal perquè les benzineres del Pas de la Casa havien estat patint especialment el canvi de preus dels carburants. La subvenció de mig euro a les estacions de servei Total Energie, i de menor impacte en la resta, havia fet que la benzina fos més barata a França que a Andorra per primer cop a la història. La truita s'havia girat i ara, de cop, ha tornat a girar-se encara d'una forma més accentuada perquè els francesos es troben amb la falta de subministrament per la vaga.

El Ministeri francès de Transició Ecològica ha indicat que el 29,7 % de les gasolineres han experimentat talls de subministrament. La presidenta francesa, Elisabeth Borne, va assegurar aquest diumenge que les tensions de subministrament de combustible "milloraran al llarg de la setmana".

Va afegir que "hem alliberat estocs estratègics per a proveir a les estacions de servei i aquests lliuraments arriben gradualment", ha declarat Borne.