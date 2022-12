Manca de mà d'obra a gairebé un 80% de les constructores

Andorra la VellaL’enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis continua reflectint una gran preocupació dels empresaris per la persistència de tensions globals que limiten la millora dels negocis. En concret, vuit de cada deu empreses encara veuen afectada negativament la seva activitat per l’augment dels preus dels principals subministraments i materials, i cinc de cada deu empreses per problemes d’abastiment i de transport.

En l’àmbit laboral, l’escassetat de mà d’obra segueix dificultant l’activitat, sobretot en la construcció, on la manca de personal afecta prop del 80% de les empreses del sector. Finalment, s’observa una preocupació creixent per l’augment notable dels costos operatius de les empreses, que està derivant en un deteriorament dels seus resultats econòmics: en termes agregats cinc de cada deu empreses enquestades manifesta que l’increment dels costos d’explotació dificulta la marxa dels seus negocis.

Des de la Cambra assenyalen que les polítiques econòmiques de suport a l’activitat, que van ser "essencials en la fase més crítica de la pandèmia, també hauran de tenir un paper important en l’etapa actual, tot i que s’hauran de centrar en un doble objectiu", d’una banda, pal·liar els efectes adversos de la crisi energètica i les pressions inflacionistes sobre les empreses i els col·lectius més vulnerables; i d’altra banda, impulsar una transformació estructural de l'economia per adaptar el teixit productiu a un món postpandèmia més digital i sostenible, defensen des de la patron