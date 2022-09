Si no es renova la concessió a les pistes d'esquí a Encamp, SAETDE rebrà més de 100 milions d'euros

EncampSAETDE, l’empresa que explota el domini esquiable d’Encamp, Grau Roig i el Pas de la Casa, rebria més de 100 milions d’euros si no es renova la concessió de les pistes d’esquí a Encamp i al Pas de la Casa. SAETDE ha mostrat la voluntat per a renovar la concessió, que es finalitza en 17 anys, i ha presentat una proposta per al concurs públic per un termini de 50 anys. El comú d’Encamp encara no ha pres una decisió i, molt probablement, s’esperarà que passi el termini del concurs per fer-ho.