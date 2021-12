Nou programa per reduir la desocupació entre joves de 16 a 25 anys

Andorra la VellaEl departament d'Ocupació i Treball ha impulsat un nou programa d'immersió laboral per a joves, dins el marc de les diferents accions que s'estan duent a terme per ajudar als col·lectius més vulnerables. En aquest cas, el programa 'Tinc Talent' se centra en joves d'entre 16 i 25 anys amb la missió de prevenir i reduir la desocupació d'aquests joves, orientar-los i formar-los en la recerca de feina, i a la vegada, introduir-los en el món laboral, ha informat, la directora del departament d'Ocupació i Treball, Laura Vilella.

El programa consta de tres fases. En un primer instant, es fa una preselecció de joves a partir de les dades del Servei d'Ocupació. En aquest cas, la tipologia dels joves a qui va dirigit el programa és molt específica. "Són joves sense experiència prèvia, que no tenen un nivell formatiu alt i que no tenen una idea definida del seu projecte laboral", ha especificat Vilella. Un cop s'han triat els joves, se'ls fa una entrevista per analitzar les seves preferències i motivacions, i es determina els punts forts i les àrees de millora de cada jove. Amb la informació que s'obté, s'acaba definint un projecte de recerca laboral en coherència amb els interessos del jove.

En la fase dos hi haurà dos tallers formatius de quatre hores. El primer estarà orientat al coneixement del mercat laboral andorrà com el tipus d'empreses que hi ha, els perfils, les condicions laborals o les expectatives de les empreses, i també s'ajudarà als joves a millorar la seva posició. De cara al segon taller anomenat 'Tinc Talent! Empodera't', els participants al programa aprendran a millorar la seva presentació personal i a aprofitar els coneixements adquirits durant la setmana de pràctiques, ha informat Vilella.

Finalment, el programa conclou amb una experiència ocupacional d'un màxim de set dies a una empresa. En aquesta estada, no remunerada, el jove "pot viure en primera persona quin és el contingut de la feina que li interessa i quines són les seves funcions", ha detallat la directora del departament.

Aquest desembre s'ha iniciat una prova pilot amb cinc joves que conclou aquest divendres. La fase es va dur a terme entre el 29 de novembre i el 3 de desembre, la fase 2 entre el 6 i el 10 de desembre i la fase entre el 13 i el 17 de desembre. En funció de les preferències d'aquests cinc joves, el Servei d'Ocupació ha formalitzat convenis amb cinc empreses que acullen els joves per fer les experiències ocupacionals. En aquesta ocasió, hi ha hagut una empresa d'hoteleria, una de fabricació de formigó, una parapública, una de jardineria i una de moviments de terres. Vilella ha destacat que la particularitat del programa és que "cada empresa nomena una persona responsable encarregada de fer la tutorització i el seguiment individualitzat" del jove. Per aquestes set setmanes, l'executiu assumeix l'assegurament per accident i per responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el participant en el programa.

En acabar, tal com ha apuntat Vilella, si el participant supera satisfactòriament l'experiència, "rep un certificat", i també s'activa la prospecció laboral per cercar un lloc de treball adequat. A banda d'aquesta prova pilot, l'objectiu del Govern és poder fer una o dues edicions durant el 2022. En aquest cas, el secretari d'Estat d'Economia i Empresa, Èric Bartolomé, ha puntualitzat que el programa es posarà en marxa a mesura que des del Servei d'Ocupació es vagin identificant joves amb els perfils necessaris per al programa. Pel que fa a la prova pilot, Vilella ha destacat que el retorn que estan tenint fins al moment és molt bo i "esperem en els pròxims dies repartir molts certificats". A més, ha afegit que fins i tot alguna empresa ha manifestat la intenció de poder-se quedar a un dels joves en pràctiques.