Una nova marca arriba a Andorra

Andorra la VellaLa pandèmia ens ha portat el teletreball, una opció laboral que per a molts ha estat una benedicció. I és que ens ha permès llevar-nos una miqueta més tard (estalviant el temps que dedicàvem al desplaçament), hem pogut combinar la feina amb tasques de casa que abans quedaven abandonades fins a la nit, i hem après a gaudir de la comoditat d'una roba més relaxada, que abans, anant cada dia a l'oficina, només es deixava pels caps de setmana. Són moltes les marques que durant el 2020 i el 2021 han llançat línies de roba més flexibles i còmodes per mantenir certa elegància -i dignitat- mentre treballem des de casa (recordeu les videotrucades amb els companys de feina...), i companyies com Pyrénées Andorra van detectar durant els mesos d'emergència sanitària un increment en la venda de pantalons, camises i sabates 'd'estar per casa'. Fruit de l'interès creixent per aquest tipus de roba, el grup ha buscat noves marques que cobreixin les necessitats dels clients, i una d'elles és Balbino. La firma de sabatilles creada a Astúries per un grup de joves que volien reinventar les 'pantoufles' de tota la vida, aterra per primera vegada al país i es vendrà de manera exclusiva als magatzems Pyrénées Andorra.

Segons expliquen des de la marca, s'han inspirat "en les sabatilles que fan servir els nostres padrins, però elevant la seva qualitat, buscant teixits i models de confecció que estaven pràcticament desapareguts a Espanya". A més, "els models de Balbino, que estan folrades amb llana pura, també es poden fer servir al carrer perquè tenen una sola molt còmoda però prou resistent per caminar fora de casa".

Les seves sabatilles, que podreu trobar a la secció d'home a partir d'aquesta setmana, estan fetes de manera artesana al nord d'Espanya. Durant molts anys, aquesta regió va tenir algunes de les millors fàbriques tèxtils del món, però la modernitat i la producció en massa les va fer desaparèixer. Abans de posar en marxa el seu projecte, l'equip de Balbino va fer una tasca ingent de recuperació de teixits buscant en antigues fàbriques, patrons i filatures de tota la península Ibèrica. El resultat, un homenatge al patrimoni industrial i cultural dels nostres padrins que Pyrénées Andorra posa als teus peus.