Nova pujada del preu de la llum dijous

Andorra la VellaEl ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, ha informat que aquest dimecres al vespre, entre les set i les nou, es produirà un nou tall de subministrament elèctric per part d'Espanya. Una situació que, previsiblement, i tal com ha afirmat, no tindrà una afectació real a Andorra, ja que, com s'ha fet en les darreres quatre vegades, s'incrementarà la producció nacional i s'augmentarà la compra d'energia a França.

D'altra banda, el ministre també ha recordat que aquest dijous es torna a incrementar el preu de la llum a les llars i empreses del país per fer front a la complicada situació que es viu en l'àmbit internacional per al crisi energètica causada pel conflicte a Ucraïna i el creixement de la despesa a FEDA. Tal com va anunciar la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, aquest, en l'àmbit general, serà d'entre un 8% i un 9% pels clients domèstics, el que representa un augment aproximat de tres euros.