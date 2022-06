Les noves tendències del metavers, NFT i tokenització centren el segon dia de les jornades Inntec

La MassanaEl segon dia de les VI jornades Inntec que s'estan desenvolupant a la Massana, i que compten amb el patrocini de Crèdit Andorrà, s'han centrat en les noves tendències del metavers, NFT i tokenització, i com aquestes poden arribar a Andorra. En la taula rodona 'Com es poden aprofitar a Andorra aquestes noves tendències digitals?' s'ha tractat d'aquest futur que pot tenir el Principat des del punt de vista bancari, legal, de l'administració general i també amb la participació d'un expert. En ella hi ha pres part el responsable d'Innovació i Transformació Digital de Crèdit Andorrà, Santi de Larrea; Jordi Mur com a representant d'Andorra Business; Miguel Àngel Rodríguez de P.I. Advocats; i l'expert en consultoria de metavers i professor d'Esade, Xavier Pérez.

Des del punt de vista bancari, de Larrea ha informat que hi ha entitats que han començat a jugar a nivell de metavers, però ha assegurat que encara és tot molt prematur. "Aquí a Andorra nosaltres estem observant i mirant el que es fa" perquè en el moment adequat per poder crear productes financers a nivell de metavers per als nostres clients, "estar preparats i en aquell moment poder-los oferir", ha expressat. En la seva intervenció, de Larrea també ha destacat la col·laboració que hi ha actualment entre bancs i 'fintechs' i considera que aquesta complementació també hi serà en el metavers. "La qüestió serà que l'usuari, estigui on estigui, pugui tenir els seus actius amb la major seguretat possible", ha indicat. Finalment, ha manifestat que actualment la forma més senzilla d'invertir en metavers és a partir de fons d'inversió que tinguin un nivell de risc adequat en funció de l'usuari.

En la mateixa línia, i quant a l'administració pública, des d'Andorra Business també creuen que en el moment actual el que cal és observar i després poder ser molt àgils a l'hora de regular i de crear una llei. Pel que fa a nivell legal, el projecte de llei ja inclou un marc legal per a totes aquestes noves tendències. D'altra banda, Pérez també ha donat suport a aquestes idees, i ha informat que l'adopció del metavers serà similar a la quina hi va haver amb internet. De fet, a curt termini, creu que servirà per al món dels eSports i de l'educació i la formació, gràcies a la realitat augmentada i la virtual.

Prèviament a la taula rodona, en aquesta segona jornada, Pérez també ha ofert una conferència titulada 'NFT's i Metavers: una oportunitat de negoci sense límits'. A més, al llarg del dia també s'ha tractat més profundament la revolució del consum d'entreteniment digital, tant amb els esports electrònics com amb el blockchain, centrant-se en la visió andorrana d'aquestes noves tecnologies.

Les VI jornades Inntec clouen aquest dimecres i es van iniciar aquest dimarts, quan es va tractar, sobretot, la transformació digital en el sector de l'hoteleria i en aquest nou paradigma del viatge digital. En aquesta primera jornada, també hi va haver el discurs inaugural del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo i de la cònsol major de la Massana, Olga Molné.