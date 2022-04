Núria Roca, nova directora de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Nous Canals de Crèdit Andorrà

Andorra la VellaCrèdit Andorrà ha nomenat a Núria Roca nova directora de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Nous Canals del Grup, després d’haver exercit com a responsable de màrqueting i comunicació de Vall Banc els darrers tres anys. Roca, que compta amb més de vint anys d’experiència en aquests àmbits de gestió, liderarà les estratègies de comunicació i màrqueting del Grup Crèdit Andorrà, consolidant el seu posicionament, tant a Andorra com en l’àmbit internacional, i reforçant el full de ruta digital i de nous canals de relació amb el client.

Va iniciar la seva trajectòria professional en el sector bancari, on va ocupar diversos càrrecs de responsabilitat a Banco Mediolanum. També ha estat assessora de màrqueting i comunicació de la Fundació Muntanyencs per l’Himàlaia i responsable de màrqueting online i xarxes socials de la consultora PSF Strategic Consulting. Els últims tres anys ha estat la responsable de màrqueting i comunicació de Vall Banc.

Roca és llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona. Té un màster en mercats financers per la mateixa Universitat i un postgrau en Direcció de Màrqueting per la Universitat Oberta de Catalunya. Ha complementat la seva formació amb diversos cursos sobre competències tecnològiques, en màrqueting digital i gestió de dades.