La policia denuncia 726 infraccions contra el patrimoni el 2021

Andorra la VellaLa policia ha denunciat un total de 3.156 infraccions durant el 2021. Així es desprèn de la nota publicada aquest dijous pel departament d'Estadística, en la qual s'indica que la xifra representa un increment del 2% respecte a les enregistrades al llarg de l'exercici anterior, 3.095.

D'aquestes 781 han estat denunciades i es troben pendent de resolució, la resta, 2.375, se'ls ha aplicat i resolt el procediment sancionador corresponent. Les xifres suposen una reducció del 5,6% en relació amb les infraccions pendents i un augment del 4,7% de les resoltes en relació amb l'any 2020. Per tipologies de conducta, s'han denunciat 1.737 delictes i 1.419 contravencions penals, que representen unes variacions d'un 8,4% i un -4,9%, respectivament, en comparació a l'any anterior.

D'acord amb els títols del codi penal, les infraccions més freqüents a l'any 2021 corresponen a les contravencions penals contra el patrimoni (726) i contra els interessos generals (540), així com els delictes contra la seguretat col·lectiva (480). Dels delictes o contravencions penals denunciades el 2021, 311 han estat per diferents tipologies d'agressions, el que representa un increment de l'1,6% respecte a l'any anterior. Pràcticament, la meitat han estat infraccions intencionades de lesions i maltractaments físics fora de l'àmbit domèstic (145). Tanmateix, s'han denunciat un total de 855 infraccions per tipologia patrimonial, que suposen una reducció d'un 10,2% en comparació a l'exercici anterior.

Si s'analitzen les infraccions denunciades segons el lloc de comissió, la major part es localitzen a Andorra la Vella (26,5%) i Escaldes-Engordany (10,2%). Les localitzacions on han augmentat significativament el nombre d'infraccions respecte a l'any 2020 són Andorra La Vella i la frontera hispanoandorrana (amb un +21,4% i un +18,6% respectivament). Per altra banda, les localitzacions que presenten un descens significatiu de les infraccions són: Pas de la Casa amb un -41,3%, Canillo amb un -23,6% i Encamp amb un -11,9%.