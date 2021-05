“Preocupació” al Govern per si la fusió de MoraBanc i Banc Sabadell genera pèrdues de llocs de treball

Andorra la VellaEl ministre portaveu, Eric Jover, ha manifestat aquest dimecres que el Govern "segueix amb atenció" les negociacions entre MoraBanc i Banc Sabadell pel que fa a una possible pèrdua de llocs de treball si finalment acaba fent-se realitat la fusió entre les dues entitats. En aquest sentit, el ministre ha reconegut que "un dels elements que ens podria preocupar és com es gestionen els recursos humans", ja que "és evident que amb aquests processos hi ha reducció de plantilles". És per aquest motiu que des de l'executiu s'ha traslladat aquest neguit als directors generals d'ambdues entitats bancàries.

Tot i això, Jover ha assegurat que actualment ens trobem en un estadi en el qual "s'ha iniciat aquest procés de negociació", per la qual cosa encara no es pot donar l'acord per fet. Cal tenir en compte, però, que "això és una negociació entre privats" i el Govern "no hi intervé", ja que qui ha de donar el vistiplau a l'operació és l'Autoritat Financera Andorrana (AFA).

Amb tot, Jover ha detallat que el Govern és "plenament conscient de la sensibilitat de la situació a l'hora de gestionar els recursos humans" i "si mai han de fer polítiques de reestructuració, tindran la sensibilitat per fer-ho d'una manera gens traumàtica", ha assegurat.