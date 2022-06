Preocupació en el sector de la restauració davant l’augment del cost de les mercaderies

Andorra la VellaA les portes de la campanya d’estiu, empresaris del sector de la restauració expressen la seva preocupació davant l’augment dels preus de les mercaderies que utilitzen per elaborar els plats i menús que ofereixen als seus establiments. Els restauradors consultats per aquesta agència han assegurat que “la majoria de les matèries primeres més bàsiques i que més usem a la cuina, especialment els frescos, han pujat de l’ordre del 10% en amunt”.

El sector de la distribució va traslladar des de l’inici de l’escalada de preus aquest increment a les seves tarifes. Des de fa unes setmanes, també els empresaris de la restauració i l’hostaleria s’han vist obligats a fer el mateix exercici i, en conseqüència, repercuteixen aquest increment en els preus de plats i menús. Quan es tracta de menús tancats, alguns restauradors han optat per reduir la quantitat de producte que s’ofereix per comensal per tal de no haver de tocar, almenys de moment, els preus.

Una de les famílies de productes que més està notant l’augment de preus és el vi. “Quan se’ns acabi l’estoc que tenim a les bodegues haurem de revisar els preus de totes les referències, ja que el mateix vi que abans et costava 8 euros ara te’n costa 10”. Treballar amb la pujada generalitzada de totes les mercaderies, asseguren, “és molt complicat perquè has de procurar no baixar la qualitat i alhora tenir preus correctes pels clients”.