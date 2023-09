Els professionals de l'educació també necessiten tecnologia de nivell

La gran majoria va tornant, de mica en mica, a la rutina tan desitjada per alguns i tan odiada per altres. Els centres escolars i universitaris comencen a preparar el nou curs escolar posant en ordre les aules i acabant de configurar horaris. Alhora, tant professors com estudiants universitaris també enllesteixen les darreres compres abans de començar el curs i K-tuin Andorra pretén posar les coses fàcils a aquest col·lectiu.

Des d'avui i fins al pròxim 24 de setembre, la nova botiga de K-tuin Andorra té en marxa ofertes especials en dispositius tecnològics. En concret, el centre ofereix un 13% de descompte sobre tots els models d'ordinador Mac i un 8% de descompte en tots els models d'iPad.

Si ja ets usuari Apple i disposes, per exemple, d'un iPhone els ordinadors Mac et fascinaran. Coneixes les propietats d'aquests dispositius? Doncs has de saber que treballar amb un Mac tot és més fàcil i ràpid. I és que els xips d'Apple ofereixen una velocitat mai vista treballant des de qualsevol indret. Alhora, disposen d'una autonomia d'un dia sencer. No t'hauràs de preocupar de buscar un endoll per carregar l'ordinador mentre estàs treballant. Aquests dispositius tenen una autonomia de 22 hores. I una altra de les característiques que has de saber passa per la seguretat i privacitat de l'ordinador. Els Mac disposen de mesures de protecció integrades que eviten l'entrada de virus. A més, podràs estar tranquil per la seguretat de les teves dades gràcies a un sistema de xifrat líder al sector.

Acosta't fins a la botiga K-tuin Andorra de l'avinguda Meritxell i descobreix tot el que et poden oferir els ordinadors Mac i les tauletes iPad.