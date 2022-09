El Programa de Digitalització d’Empreses d’Andorra entra en les fases de subvencions i crèdits tous

Andorra la VellaEl Programa de Digitalització d'Empreses (PDE), impulsat per Andorra Digital, amb la col·laboració d'Andorra Business i la Cambra de Comerç Indústria i Serveis d'Andorra, arriba a les dues darreres fases del procés, que consisteixen en l'assessorament digital personalitzat i en la implementació dels serveis i solucions digitals per a cadascun dels negocis que han començat el seu procés de modernització.

Poden accedir a les fases 2 i 3 les empreses que es va adherir a la primera fase del PDE, iniciada a finals del passat mes de juny, que ja han complementat el qüestionari d'autodiagnosi per conèixer quin és el grau de maduresa digital de l'empresa. Les empreses que estiguin interessades a aquest Programa, que no hagin fet l'autodiagnosi (fase 1), poden iniciar el procés en qualsevol moment a través del web https://andorra-digital.com/pde.

En aquestes dues darreres fases, l'empresari rebrà assessorament personalitzat i subvencionat per part de l'empresa homologada que vulgui escollir i també té accés a un pla de finançament amb crèdits tous per executar el full de ruta que s'hagi traçat per al teu negoci.

Concretament, durant la fase dos, el proveïdor escollit escoltarà l'empresari, analitzarà el punt de partida digital del negoci, formularà un seguit d'accions i, finalment, lliurarà un pla d'acció planificat per assolir la transformació digital. Aquesta fase està subvencionada en funció del tipus d'empresa: un 40% del total del cost per a les de més de 100 treballadors; un 50% per a empreses d'entre 26 i 100 treballadors i un 75% per a les micros i les pimes, d'entre 1 i 25 treballadors.

En relació amb la tercera fase del PDE, una vegada el proveïdor hagi elaborat el full de ruta personalitzat, s'oferirà unes línies de finançament amb crèdits tous al 0,95% d'interès, perquè els empresaris puguin implementar les accions previstes. A més, el Govern d'Andorra assumirà el pagament dels interessos durant els dos primers anys del crèdit.

Finalment, si encara no s'ha iniciat el procés de digitalització del negoci, Andorra Digital, Andorra Business i la Cambra de Comerç Indústria i Serveis d'Andorra recorden que l'objectiu d'aquest programa és ajudar els empresaris econòmicament i acompanyar-los en l'assessorament durant tot el procés de digitalització. I recorden que el Programa consta de tres passos molt senzills: omplir un qüestionari d'autodiagnosi per conèixer quina és la maduresa digital actual del negoci (sense cost); Escollir una empresa homologada d'un llistat de proveïdors que faciliten perquè els assessorin personalment amb les mesures per digitalitzar el negoci (subvencionat); I, finalment, posen a la seva disposició uns crèdits molt avantatjosos perquè puguin implementar les solucions digitals, que es complementa amb un catàleg de proveïdors d'Andorra que ofereixen serveis dins dels diferents àmbits d'interès relacionats amb la transformació digital de l'empresa.