La proposta salarial de la patronal no es coneixerà fins a finals d'any

Andorra la VellaLa CEA creu que no podrà tenir la seva proposta de pujada salarial fins a finals d'any, tal com ha declarat el seu president, Gerard Cadena, i han recollit els micròfons d'RTVA. La causa és la xifra de la inflació, que comença a moderar-se en els darrers mesos. Cadena assegura que han d'esperar a veure la inflació definitiva, per construir la seva proposta a partir d'això. La intenció és la d'arribar a un acord tan aviat com es pugui.