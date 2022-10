La pujada a les taxes de tabac aportarà quatre milions més d'ingressos a l'any

Andorra la VellaLa pujada del 6% a les taxes del tabac aportarà un augment dels ingressos de fins a quatre milions d'euros a l'any als comptes de l'Estat. Ho ha manifestat el ministre de Finances, Eric Jover, qui ha assenyalat que la voluntat de l'executiu és reduir el diferencial de preu amb França per minimitzar el contraban d'aquest producte entre ambdós països. "Nosaltres busquem atenuar el diferencial de preus per reduir el tràfic de tabac", ha dit.

En aquest sentit, ha exposat que tot i l'increment proposat, Andorra mantindrà la competitivitat de preus amb els productes tabaquers als territoris veïns, sobretot amb França, i ha apuntat que no temen que es redueixi l'adquisició de tabac per part de turistes al país. "Amb França, fem l'increment que fem, tenim la competitivitat assegurada", ha asseverat. D'altra banda, ha indicat que tot i que des de l'executiu s'hagi apostat per encarir els productes tabaquers, cal tenir en compte que dependrà dels empresaris repercutir o no aquest augment als preus dels productes i ha fet el punt sobre la reducció del consum del producte.