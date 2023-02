Pyrénées Andorra amplia els descomptes fins al 50%

Pyrénées Andorra encara la recta final de la campanya de rebaixes en moda tardor-hivern ampliant els descomptes de fins al 50%. Així que encara ets a temps de comprar roba de temporada d'hivern a un preu encara més baix. Les existències s'esgoten, però encara pots trobar aquella peça de fons d'armari que mai passarà de moda. Si encara no t'has donat cap caprici, ara és el teu moment.

Moda, calçat, accessoris tèxtils, esport i pijames d'home i dona entren dins de la campanya de rebaixes i que ara augmenten el seu descompte. En moda trobaràs rebaixades marques, com ara, IKKS, Coach New York, North Sails, Tommy Hilfiger o Yerse (tant en dona, home i nens). En moda trobaràs rebaixades marques, com ara, IKKS, Coach New York, North Sails, Tommy Hilfiger o Yerse (tant en dona, home i nens).

La roba d'esquí continua de rebaixes

La secció de roba i material d'esquí de Pyrénées Andorra també presenta descomptes de fins al 40%. Marques com Tsunami, RH+ o Emporio Armani formen part de la campanya de rebaixes. Confort, estil i esportivitat es donen de la mà amb aquestes firmes que et permeten esquiar sense perdre estil.

Recorda que per la teva compra a Pyrénées Andorra pots acumular fins a un 3% en saldo a My Pyri.