La quarta edició dels premis CEA reconeixerà les empreses que apostin pel talent sènior

Andorra la VellaEls premis de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), dels quals Crèdit Andorrà és el principal patrocinador, volen premiar aquest any la tasca de les empreses andorranes que treballen dia a dia seguint criteris de sostenibilitat, promoció de la igualtat i d'impuls al desenvolupament econòmic. És per això que des d'aquest dijous i fins al 8 de maig es poden postular les empreses que vulguin concórrer a la quarta edició dels premis CEA.

Com a novetat, aquest any inclou un nou premi dedicat a les empreses que aposten pel talent sènior i que mitjançant un pla d'accions impulsen la contractació o promocionen persones de més de 50 anys, volant els seus coneixements i experiència. Té com a objectiu reconèixer l'aposta de les empreses andorranes en la diversitat generacional dels seus equips.

El lliurament dels guardons tindrà lloc el 21 de juny en una cerimònia i sopar de gala que premiarà la tasca i la trajectòria de l'empresariat nacional en diferents àmbits. La patronal ha obert un espai a la seva pàgina web des del qual es poden formalitzar les candidatures per als premis que conformen aquesta quarta edició, omplint el formulari que trobaran al lloc web de la CEA.

En el marc de la política de responsabilitat social corporativa de la CEA, el 7% del preu del sopar es destinarà a les noves línies empresarials del servei d'integració laboral de la Creu Roja Andorrana. Es preveu que a la gala hi assisteixin prop de dos-cents representants dels sectors social, empresarial i institucional del Principat.

Així doncs, a banda de premiar el talent sènior, els premis CEA 2022 premiaran la trajectòria empresarial a aquelles empreses que han demostrat solvència i coneixements per a superar els inconvenients i mantenir-se com a un referent empresarial. Els criteris per optar al premi es basen a tenir un mínim de 25 anys de trajectòria i una reputació "impecable", així com haver col·laborat a donar una imatge del país a l'exterior.

El premi FEDA a la sostenibilitat reconeixerà els projectes, empreses o persones del Principat que treballen amb la premissa i el compromís del respecte al medi ambient i un entorn sostenible. Caldrà, per tant, que les empreses destaquin per una gestió sostenible i que tinguin productes o serveis respectuosos amb el medi ambient.

El premi Andorra Business a la projecció internacional vol reconèixer les empreses que han aconseguit trencar els límits geogràfics i que desenvolupen la seva activitat arreu del món. En aquest cas, es premiaran empreses amb hòlding a Andorra i amb delegacions internacionals i també aquelles amb producció i servei a Andorra dedicades en part a l'exportació.

El premi Andorra Recerca i Innovació a l'emprenedoria o la innovació guardonarà les empreses que han sabut innovar i triomfar. Fa referència a empreses que presentin un producte o servei innovador, no necessàriament lligat al món tecnològic, i que demostrin l'èxit de penetració en el mercat d'aquest producte o servei per un període mínim de 2 anys.

Finalment, els premis CEA també englobaran altres guardons referents a les empreses inclusives, a la promoció de la igualtat, i a l'autònom i a la microempresa. En relació amb els reconeixements a lliure elecció del jurat s'engloba un premi als pioners d'Andorra i un reconeixement personal a l'activitat de promoció de la Marca Andorra.