La realitat virtual, el gran reclam del Saló del Videojoc

Escaldes-EngordanyAndorra Telecom ja es prepara per a la celebració de la 13a edició del Saló del Videojoc, un esdeveniment que aquest any recupera la normalitat després de la pandèmia i que es trasllada al pavelló del Prat Gran d'Escaldes-Engordany a conseqüència dels treballs de rehabilitació que el comú escaldenc està impulsant a la sala polivalent del Prat del Roure. La cita tindrà lloc els propers 24, 25 i 26 de febrer i, tal com ha apuntat el director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, tindrà la realitat virtual com a principal reclam. De fet, el saló presentarà en exclusiva les PSVR2, unes ulleres de realitat virtual creades per Sony per a la nova generació de consoles que es posaran a la venda pel públic general a partir del 22 de febrer.

Així, els visitants trobaran zones de joc dedicades a la PlayStation 5, l'XBOX Series X i de PC, mentre que també hi haurà altres espais on s'oferiran simuladors i zones de robòtica i ball. A més a més, continuaran oferint-se tornejos de fins a catorze jocs, entre els quals destaquen FIFA23, Street Fighter V, Tekken 7, Dragon Ball Fighter Z, Super Mario Kart 8 Deluxe, Rocket League, Clash Royale, League of Legends, Fortnite, Gran Turismo 7, Valorant o Just Dance 2023. Els guanyadors de cada competició seran guardonats amb consoles de la nova generació i complements i perifèrics. Malgrat que la pandèmia va rebaixar la xifra de participació, des de la companyia es preveu la visita d'entre 4.000 i 6.000 persones al llarg del cap de setmana.

La presentació de l'esdeveniment també ha comptat amb la participació de la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, i del rector de la Universitat d'Andorra (UdA), Miquel Nicolau. Precisament, una de les claus d'aquesta edició del Saló del Videojoc continuarà sent la formació i l'educació, una línia de treball que s'impulsa en aquest esdeveniment des de fa cinc anys. Nicolau ha explicat que des del centre educatiu es fan dues formacions relacionades amb els videojocs, una orientada a la formació professional mitjançant la creació de videojocs, i una altra que posa èmfasi en els estudiants d'informàtica de la universitat, la qual cosa els hi permet el desenvolupament d'aplicacions amb realitat augmentada. "Crec que és una de les disciplines més completes des del punt de vista disciplinari i interdisciplinari. Els videojocs són un producte atractiu i que moltes vegades pot ser educatiu i inclusiu", ha apuntat el rector.

En aquest sentit, Nicolau ha aprofitat per fer una crida als joves del país perquè s'interessin per l'educació en tecnologia, especialment al gènere femení. "És fonamental tenir vocacions en l'àmbit tecnològic i, sobretot, s'ha de fer una crida perquè les dones entrin en el camp de la tecnologia perquè hi falta molta vocació", ha assenyalat. En resposta als mitjans de comunicació, el rector de l'UdA ha apuntat que de cara al curs vinent la universitat iniciarà un màster centrat en el Big Data i també hi ha propostes sobre la taula per tal d'impartir formacions continuades enfocades en els eSports. "Estem treballant amb altres institucions del país per posar-ho en marxa", ha explicat.

En relació amb la implicació de les dones en el món de la tecnologia, ha posat en relleu que "el desequilibri és altíssim", ja que els estudis relacionats amb aquesta matèria només aconsegueixen interessar a un 20% de dones en comparació al 80% d'homes que també hi prenen part. Aquest fet també es constata amb les visites al Saló del Videojoc, ja que Nadal ha confirmat que, principalment, es veu més presència de joves, especialment quan es tracta de competicions amb jocs de simuladors de futbol, lluita o 'shooters'.