Rebaixes en moda urbana i d'esquí

El passat 22 de desembre es van iniciar, a Andorra, la campanya de rebaixes d'hivern. Una temporada interessant per comprar els articles de moda a preus d'escàndol. Sense dubte, ara és un bon moment per renovar part del teu armari, fer-te amb aquelles peces bàsiques que mai passen de moda o bé per adquirir aquella prenda que tant desitges.

A Carrefour Epizen els descomptes arriben fins al 40%. Texans, desuadores, camises, jerseis, samarretes d'home, dona, nens i nenes presenten preus irresistibles en què l'estil i l'estalvi van de la mà.

Els articles de moda presenten rebaixes de fins al 40%

L'esquí també està de rebaixes. Tota l'oferta en roba d'esquí disponible a Carrefour Epizen presenta descomptes de fins al 20% de descompte (només fins al 7 de gener). Un bon moment per a comprar la jaqueta o pantaló d'esquí que ben segur necessitaran els més petits de casa per afrontar la setmana d'esquí escolar.

La roba d'esquí també ofereix rebaixes de fins al 20% de descompte

Però la cosa no queda aquí. Les botigues en moda de l'interior d'Epizen també estan de rebaixes. És el cas de The Project que té tots els articles en moda rebaixats fins al 30% mentre que Tezenis també ofereix promocions interessants fins al pròxim 2 de gener.

Els articles de la llar també formen part d'aquesta campanya hivernal. La botiga especialitzada a vestir la teva llar amb les millors textures i de forma responsable treu el cap durant els dies de rebaixes amb descomptes de fins al 30% en articles seleccionats.