Els riscos pel mal ús de la tecnologia a la Setmana de la Internet Segura

Andorra la VellaL'Escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma ha acollit aquest dimarts al matí la conferència 'L'altra cara de les pantalles', una xerrada impartida per l'expert en l'ús de la tecnologia Jordi Camós que ha encetat la Setmana de la Internet segura.

Camós, durant la ponència, ha insistit a través d'exemples com la capsa de Skinner els riscos que pot generar un ús excessiu de la tecnologia o dels videojocs, que generen sobreexcitació, una alta segregació de dopamina i poden acabar derivant en patologies serioses com l'angoixa, la depressió, l'estrès o, fins i tot, els suïcidis.

La conferència ha comptat amb una presentació a càrrec de la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i del director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal. Vilarrubla, per la seva banda, ha assegurat que "tots estem convençuts dels beneficis de la tecnologia, però hem de ser conscients dels riscos que comporta". En aquest sentit, la titular de cartera d'Educació i Ensenyament Superior ha insistit en el fet que tant les famílies com els docents juguen un paper essencial en la supervisió dels joves. "Crec que hem aconseguit convertir les escoles en un espai d'ús d'Internet força segur" ha destacat mentre recordava que l'escola andorrana ha prohibit l'ús del mòbil durant les hores d'esbarjo per fomentar la socialització. "Tot i això, segueix sent una bona eina de treball. No es tracta de prohibir el mòbil, sinó del fet de donar-li un bon ús" ha puntualitzat.

Per altra banda, Nadal ha recordat els resultats de l'informe elaborat per Comitè Nacional d'Unicef sobre l'impacte de la tecnologia en l'adolescència i ha destacat que el temps d'ús, en general, és excessiu. "Les famílies volen ajudar i no saben com. Nosaltres creiem que aquestes jornades de sensibilització poden ajudar en el sentit d'oferir-los eines" ha destacat.

La conferència d'aquest dimarts -que es repetirà aquesta tarda a la Sala de conferències de Morabanc-, doncs, enceta un conjunt de tres ponències que Andorra Telecom ha programat amb l'objectiu de continuar col·laborant en la difusió, la formació dels infants, joves, famílies i docents del país en les bones pràctiques en l'ús d'Internet i assolir un major impacte i una major rellevància a través de les formacions.