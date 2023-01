El sector serveis lidera la inversió estrangera el 2022

Andorra la VellaLa inversió estrangera registrada el 2022 s'ha concentrat, majoritàriament, en el sector serveis. Ho ha manifestat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, qui ha considerat que es tracta d'una dada "molt positiva" perquè ha superat a la compra d'immobles per part de no residents. D'aquesta manera, ha exposat que les inversions en el sector serveis s'estan concentrant en la temàtica digital, una via on "Andorra té una oportunitat per ser competitiva i diversificar l'economia".

Gallardo també ha destacat la necessitat de modificar la llei d'inversió estrangera per fer-la més moderna, àgil i garantista amb l'objectiu de facilitar l'arribada "d'inversió que aporti valor afegit", recordant que la legislació ja "ha complert un cicle" després de deu anys en vigor i cal actualitzar-la per adequar-la a les directives europees. En aquest sentit, ha apuntat que, malgrat que en un primer moment "hi va haver una captació molt modesta", a partir del 2018 van començar a registrar xifres importants gràcies a la "modalitat fiscal competitiva i homologada que tenim" i als valors i atributs que ofereix Andorra, els quals considera que són la palanca que permetrà diversificar el model econòmic "cap als nous sectors que s'estan generant".

En relació amb les declaracions efectuades aquest dilluns pel Raonador del Ciutadà, en les quals assenyalava que una de les solucions per resoldre la problemàtica de l'habitatge seria limitar la inversió estrangera en segones residències, el ministre ha comentat que vetar aquesta modalitat seria "contraproduent", sobretot tenint en compte el panorama actual amb les negociacions per assolir l'acord d'associació amb la Unió Europea. "Limitar això ho veig contradictori respecte a la voluntat d'accedir al mercat europeu i acceptar les quatre llibertats", ha asseverat. I ha assenyalat que, tot i que la compra de pisos per part de no residents és una situació que ha agreujat el problema de l'habitatge, "no és el motiu principal de la situació de tensió al mercat".

El titular de la cartera d'Economia i Empresa ha deixat clar que des del Govern no es busca una "inversió especulativa", ans al contrari, però ha acceptat que el mercat i la lliure competència provoquen "que la inversió pugui ser especulativa". Així doncs, ha indicat que l'objectiu amb el qual es treballa des del ministeri és el de minimitzar, en la mesura del possible, a la mínima expressió, aquesta mena d'aportació de capital per part de persones foranes i augmentar la que "ens aporta valor afegit i genera riquesa en tots els àmbits".