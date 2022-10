Els talls de llum no podran durar més de dues hores i s'avisaran amb 24 hores d'antelació

Andorra la VellaLa ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha destacat que l'executiu està enllestint la llei de mesures energètiques i ha defensat que es tracta d'un text "garantista" que vol donar les suficients garanties a ciutadans i empreses davant possibles talls de llum. D'aquesta manera, ha destacat que s'incloguin certs elements com que els talls s'hauran d'anunciar amb 24 hores d'antelació i que no podran durar més de dues hores, ja que hi haurà un sistema de rotació. És a dir, s'ha volgut incloure "una sèrie de garanties perquè (els possibles talls) afectin el mínim possible als ciutadans i les empreses".