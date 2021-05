La taxa de carboni encara cueja: Jover assegura que no té perquè repercutir en el preu del carburant

Andorra la VellaEl ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, ha tornat a reiterar la seva defensa a la taxa de carboni pels beneficis que comportarà, especialment, al transport públic, amb més abonaments. Per això ha manifestat que està “sorprès” per les crítiques i pel fet que fins i tot des de l’associació de consumidors s’hagi impulsat una recollida de signatures en la qual creu que no s’està donant la informació correcta sobre aquesta taxa. “És una informació parcial i la ciutadania es mereix tenir tota la informació”, ha manifestat Jover, que ha puntualitzat que la taxa no té perquè repercutir-se de manera directa en el preu final.

En aquest sentit, ha recordat que malgrat els importadors decidissin repercutir la taxa en el preu final, no es perdria competitivitat i ha volgut puntualitzar que si es repercurtís el 100%, l’increment seria de tres cèntims per litre, amb la qual cosa ha volgut desmentir percentatges d’augment del 30%. “És mentida, no obeeix a la realitat”.

Jover ha recordat que la taxa és finalista i que es destinarà a finançar millores al transport públic i també ha volgut incidir que en l’elaboració del text s’ha tingut en compte algunes de les aportacions de l’Associació d’importadors i distribuïdors de carburants d’Andorra (Asidca).