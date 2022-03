Els taxistes del servei interurbà podran sol·licitar una segona targeta provisional a l'estiu

Andorra la VellaEl consell de ministres va aprovar aquest dimecres l'edicte pel qual es fixa un període d'esdeveniments extraordinaris per al Servei del Taxi Ordinari Interurbà (TOI) per a l'any 2022. Així doncs, de conformitat amb el reglament del taxi, s'estableix un període extraordinari per festes majors i esdeveniments culturals, esportius o altres, des del dia 23 de juny fins al dia 12 de setembre del 2022.

Durant aquest temps, el titular d'una llicència de taxi ordinari interurbà que disposi d'una única targeta de transport, però que compti amb un segon vehicle per poder oferir el servei de taxi interurbà, podrà sol·licitar una segona targeta de transport de manera provisional per a aquest període extraordinari.

D'aquesta manera es dona la possibilitat d'operar amb els dos vehicles a la vegada. L'objectiu és cobrir els serveis de les festes majors o esdeveniments culturals que s'organitzen al llarg de l'estiu amb un major nombre de taxis disponibles.

En aquest mateix sentit, es recorda que actualment ja es permet que el titular d'una llicència de taxi ordinari interurbà pugui sol·licitar una segona targeta provisional per al període hivernal, entre l'1 de desembre i el 30 d'abril, amb la finalitat de cobrir la demanda durant aquest moment d'alta afluència turística