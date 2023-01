El tercer vol a Madrid, en mans de l'aportació del sector privat

Andorra la VellaLa possibilitat que l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell tingui un tercer vol entre setmana amb la infraestructura de la capital espanyola, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, es troba en mans del sector privat del país. Ho manifesta el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, qui explica que des del Govern s'ha demanat al teixit empresarial, comercial i turístic que faci una aportació econòmica "en espècies" a través de la compra de bitllets per garantir l'equilibri econòmic.

D'aquesta manera, des de l'executiu s'abonaria un import i la resta aniria a càrrec de la compra de bitllets per part del teixit econòmic, els quals podran utilitzar per al seu ús propi o per fer paquets dintre de la seva oferta. "Hi haurà empreses que l'usaran per fer paquets comercials i altres, com per exemple el financer, pels seus propis desplaçaments o pels clients; cadascú ho farà servir per al que cregui millor", comenta.

En aquest sentit, el ministre també assenyala que l'augment de l'aportació pel vol regular a Madrid a Air Nostrum fins als 800.000 euros es deu a la voluntat d'incrementar la capacitat de comercialització fins a gairebé les 70 places, el màxim que pot transportar l'avió, i que fins ara es limitava a una seixantena per desplaçament. Gallardo al·lega que l'ampliació de la capacitat suposa una major despesa per la companyia concessionària, un fet que se suma a l'augment dels costos de manteniment i del preu del carburant.

D'altra banda, destaca que l'ampliació de les places disponibles, segurament, implicarà una reducció del percentatge total d'afluència, que durant el primer exercici s'ha situat per sobre del 70%. Quant a la satisfacció per part de l'aerolínia, celebra que aquesta és "molt bona" i que, "en paraules de la companyia", la línia Andorra - Madrid "és el llançament de la ruta de més èxit que ha tingut Air Nostrum en tota la seva història".

Davant l'èxit de la línia regular amb la capital d'Espanya, des del Govern ja es treballa per treure a concurs possibles noves rutes amb la mirada fixada amb París, Palma de Mallorca i, si és possible, Londres. Així doncs, el titular de la cartera de Presidència, Economia i Empresa, apunta que les rutes s'han posat a estudi amb l'associació Internacional del Transport Aeri (IATA) per conèixer la "potencial demanda" a aquestes destinacions i, "si hi ha el mínim interès" treure el concurs al llarg del 2023. L'executiu també té en el punt de mira possibles línies amb Niça i Lisboa, malgrat que aquestes es trobarien en un segon pla.

Entrant al detall sobre la ruta amb Londres, Gallardo ressalta que la seva implantació requeriria l'habilitació d'un punt fronterer al mateix aeroport, ja que el Regne Unit no forma part de l'espai Schengen pel Brexit, i accepta que suposa una complicació de la logística, però defensa que s'estan mantenint converses amb l'estat veí del sud perquè pugui ser una realitat al més aviat possible.