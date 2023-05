Torna el 3x2 de Pyrénées Andorra

Torna l'esperada promoció de Pyrénées Andorra. Torna el 3x2 a la secció d'alimentació que t'ajuda a estalviar i a omplir el rebost en una sola compra. Això sí, la promoció del 3x2 només està disponible per als clients MyPyri (descarrega't l'app i fes el registre en menys de cinc minuts de manera gratuïta) des d'avui i fins al diumenge 4 de juny.

El producte fresc és el protagonista del 3x2. I és que consumir producte fresc ens aporta diferents avantatges tant pel nostre organisme com per l’entorn que ens envolta. Consumir producte fresc ens ajuda a tenir cura del nostre cos, fa augmentar les nostres defenses i, inclús, protegim la nostra pell. Per aquest motiu, Pyrénées Andorra ha volgut incloure en la promoció el producte fresc d'Ametller Origen, la secció de sushi i el forn Espícula.

Els plats preparats de qualitat tornen a tenir presència dins la promoció i sense dubte es presenten com una bona opció per aquells dies que no tinguem ganes de cuinar.

L'alimentació seca, begudes i refrescs i productes d'higiene tan personal com per llar són els articles estrella del 3x2. Els productes de llarga data de caducitat són també els qui acaparen l'atenció dels qui s'aprofiten de la promoció que llença Pyrénées Andorra fins al mes de juny. I és que l'estalvi està a l'ordre del dia i l'acció que des d'avui ens brinda la secció d'alimentació del centre comercial s'ha d'aprofitar.

No deixis escapar aquesta oportunitat i acostat fins a la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra per aprofitar-te del 3x2.