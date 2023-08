Transfronterers: viure a un costat de la frontera i treballar a l’altre

L’Alt Urgell o la Cerdanya són algunes de les comarques de residència de molts dels treballadors transfronterers de l’equip professional d'Epizen. Consultats per aquest mitjà, asseguren que “travessar la frontera cada dia no és ningun mal de cap”. De fet, expliquen que sovint inverteixen el mateix temps, o fins i tot menys, que alguns companys que hi acudeixen des de les parròquies altes. En parlem amb l'Elisabet (fleca Carrefour Epizen), la Carolina (fruiteria Carrefour Epizen), el Mauricio (Carrefour Epizen) i l'Ainhoa (The Project).

L’Elisabet té 23 anys i cada dia es desplaça des d'Adrall, a l’Alt Urgell, fins a Epizen, per posar-se al capdavant de la fleca de Carrefour del centre comercial. Assegura que triga entre 15 i 20 minuts des de casa seva fins al lloc de treball.

Què és el que et va motivar a venir a treballar a Epizen?

Em va cridar molt l'atenció el fet de poder créixer professionalment i disposar de noves oportunitats laborals. I realment ha estat així. Vaig començar treballant al sector de l'electrònica, però en dos mesos ja vaig passar a la fleca fins avui dia. Són dos mons totalment diferents, però venint com vinc de l'hostaleria la fleca és un lloc de feina que m'agrada, i molt.

Des de quan fa que treballes a Epizen?

Des de fa un any i un mes, vaja, des d’una mica abans de la seva obertura.

Quina valoració en fas de tot aquest temps?

A l'inici, com en tots els començaments, la cosa va ser un pèl complicada, tot i que vam anar millorant de seguida. Actualment puc dir que l'evolució cap a millor ha estat 'brutal' i espero que la cosa vagi en aquesta direcció. Crec que la qualitat de la feina és molt bona.

Has trobat l’oportunitat laboral que no arribava prop del teu lloc de residència?

En el meu cas tot va venir motivat per un canvi d'aires. Jo era autònoma i va arribar un moment que vaig voler canviar la meva situació laboral. Puc dir que Epizen et brinda llocs de treball i oportunitats noves i t'ensenya una altra forma de treballar.

Què creus que té Epizen per als transfronterers que no tinguin altres llocs de treball a Andorra?

En el meu cas m'ha donat l'oportunitat d'ocupar un lloc de treball totalment diferent del que estava desenvolupant prop d’on visc, a Adrall. He conegut gent que d’una altra manera segurament mai hagués conegut, he viscut noves experiències i he tingut noves oportunitats. Això de desplaçar-se des d'un poble de l'Alt Urgell per venir fins a Sant Julià no és cap novetat ni cap mal de cap.

La Carolina, de 37 anys, va viure al Maresme abans de traslladar-se amb la seva família a la Seu d'Urgell. Treballa a Carrefour Epizen, a la fruiteria de l’hipermercat.

Què és el que et va motivar de venir a treballar a Epizen?

Amb la meva família estàvem buscant un canvi de vida. Em vaig assabentar de la posada en marxa d'Epizen, on s’oferien noves oportunitats professionals i on les condicions laborals eren molt bones. Tinc tres fills i disposar d'un lloc de feina estable que tingui en compte la conciliació familiar per mi ha estat decisiu.

Des de quan fa que hi treballes?

Vaig començar a formar-me dins el grup un mes abans que Epizen obrís portes, així és que al centre comercial hi treballo des del primer dia.

Quina valoració en fas d’aquesta experiència professional?

M'encanta el que faig i estic molt contenta de la decisió que vàrem prendre amb la meva parella. No puc dir una altra cosa.

Podríem dir que has tingut l’oportunitat laboral que no trobaves prop d’on vius?

Totalment. De fet, vaig entrar a treballar com a personal de base i en quatre mesos em van proposar de promocionar dins el grup. No m'ho vaig pensar dues vegades i agraeixo l'oportunitat que se’m ha donat.

Què creus que té Epizen per als transfronterers que no tinguin altres llocs de treball a Andorra?

Per una banda la proximitat, i per l’altra la possibilitat de treballar fora de l'Estat espanyol aprofitant unes condicions professionals que et dona Andorra dins l'àmbit laboral.

Què és el que més t’agrada de la teva feina?

Soc molt inquieta i m'agrada aprendre coses noves cada dia. Em considero una persona molt dinàmica i crec que ara mateix estic en el millor lloc per desenvolupar-me professionalment.

Si hi ha una persona que posa ordre dins el magatzem d'Epizen, aquest és en Mauricio. És gallec, va viure durant uns anys a Mèxic i actualment, amb 40 anys, resideix amb la família a la Seu d'Urgell.

Per què vas triar Epizen per treballar?

Em va motivar la possibilitat de sortir del lloc on estava vivint. Soc de Galícia i durant molt de temps vaig treballar en una conservera. D'allà vaig marxar cap a Mèxic a provar sort, però les oportunitats i condicions laborals no eren les esperades. Epizen oferia condicions més bones de les que havia trobat fins al moment.

Fa gaire temps d’això?

Ja fa un any i tres mesos. Vaig arribar a Andorra el març de 2021 i vaig començar a treballar a Pyrénées. Un any més tard, el maig del 22, ja vaig baixar cap a Epizen.

Quines sensacions hi tens, a Epizen?

M'encanta el que faig, l'ambient, l'empresa... Tant a Mèxic com a Galícia no he tingut aquest sentiment d'acollida com he tingut aquí. Des del primer moment m'han fet sentir partícip d'una empresa, d’un projecte, un sentiment totalment oposat al que vaig viure quan vaig intentar emprendre un projecte de vida a Mèxic.

Podríem dir que has trobat l’oportunitat laboral que no acabava d’arribar?

Sí. En certa manera vaig venir cap aquí amb la família perquè la inseguretat de Mèxic m'angoixava. Aquí les coses són molt diferents. La seguretat personal és una cosa que valoro molt.

Què és el que més t’agrada de la teva feina?

La meva posició dins el magatzem de Carrefour Epizen m'agrada perquè utilitzo tota la meva musculatura i alhora la ment. Cada dia estic en moviment. Camino un total de 18.000 passos diaris i arribo a casa cansat, però feliç perquè em sento realitzat.

Nascuda a la Vall d’Aran, l'Ainhoa té 25 anys, viu a la Seu d'Urgell i treballa a la botiga The Project, situada a la segona planta del centre comercial. Explica que això de treballar entre muntanyes ho porta a la sang, potser per això travessar les valls per on transcorre la carretera entre la Seu i Andorra per anar de casa a la feina no li suposa cap inconvenient.

Per què vas triar Andorra per treballar?

Buscava feina, no en tenia. Vaig enviar el meu currículum sabent que a Andorra volien obrir un gran centre comercial. En uns dies em van trucar i em van oferir un lloc de treball indefinit. Vaig dir que sí sense pensar-m'ho.

Quant de temps en fa, del sí?

Vaig començar treballant a Pyrénées Andorra al juny del 22. En poques setmanes vaig venir cap a Epizen per incorporar-me a l'òptica iBlú, i actualment estic a la botiga The Project.

I bé?

La veritat és que molt bé. He tingut la sort d'estar envoltada de bons companys.

Has trobat l’oportunitat laboral que no hi havia prop d’on vius?

Totalment. A més, el departament de Recursos Humans m'ha ajudat molt a l'hora de fer tots els tràmits per treballar com a transfronterera. Quan no estàs acostumada a la paperassa, aquest suport és d'agrair.

Què creus que té Epizen per als transfronterers que no tinguin altres llocs de treball a Andorra?

La proximitat amb la Seu d'Urgell és un punt a tenir molt en compte. També les condicions laborals i, en concret, els horaris.

T’agrada la feina?

M’agrada, és clar que sí, sobretot el tracte amb els clients.