Tret de sortida a les 2es Rebaixes!!!

El passat 23 de juny Pyrénées Andorra donava el tret de sortida a les rebaixes d'estiu amb descomptes de fins al 40%. I ara, després de quinze dies de l'inici de la campanya, els magatzems amplia el percentatge de descompte arribant al 50% en alguns productes.

Així que si encara no has tingut l'ocasió de comprar-te algun article en moda, calçat, accessoris, moda de bany, tèxtil per la llar, entre altres, ara ha arribat el teu moment. Aprofita la tarda d'aquest divendres o el cap de setmana per comprar-te, per exemple, el teu look de platja. Visita el racó més refrescant del centre i remena i tria el banyador o biquini que més t'agradi i completa-ho amb un vestit o samarreta de platja i un barret de vímet. Tots ells disponibles a la planta baixa de Pyrénées Andorra.

Prefereixes estrenar calçat? Doncs si t'agrada el calçat, la sabateria de Pyrénées Andorra també disposa d'atractius descomptes tant en calçat esportiu com de vestir.

Recorda que la campanya de rebaixes s'allargarà fins al 3 de setembre.