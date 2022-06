Una Trobada Empresarial al Pirineu de rècord

La Seu d'UrgellLa 33a Trobada Empresarial al Pirineu ha arrencat aquest dijous a la tarda a la Seu d'Urgell en una edició de rècord. El president de l'esdeveniment, Josep Serveto, i l'alcalde de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana han donat un discurs de benvinguda als assistents. Concretament, Serveto ha destacat la presència de més de 650 assistents en l'edició d'enguany, una xifra rècord per la trobada, que ha comptat amb gairebé un 40% més de patrocinadors i amb un total de "16 empresaris que explicaran la seva estratègia". Per tant, ha remarcat que la trobada està complint la seva missió que és "en primer lloc, posar en valor el teixit empresarial i, en segon lloc, tractar aquells temes que interessen no només a l'empresa sinó també a la societat".

La innovació i la sostenibilitat com a eines de creixement per a les empreses ha estat la temàtica que ha centrat la trobada. Serveto ha destacat que aquests conceptes "haurien d'estar presents en el full de ruta de totes les empreses que vulguin créixer", adoptant noves vies sostenibles per "anar de bracet dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible". Per la seva banda, Viaplana ha fet referència a l'emergència climàtica i ha demanat que un cop es reconeix l'adversitat cal aplicar mesures per continuar endavant com són "la innovació i la sostenibilitat".

La taula inaugural, titulada 'Creativació o Extinció', ha anat a càrrec del president d'Audax Renovables, José Elías, i del president executiu de Metalquimia, Josep Lagares. Tots dos ponents han fet un repàs de la seva trajectòria empresarial i de la importància de la creativació per tal de tenir bones idees per projectes. De fet, Elías, ha explicat els inicis d'Audax, i ha destacat la seva capacitat de "millorar els projectes que ja hi ha". Segons Elías, a banda, de la capacitat de millorar, l'èxit del seu grup empresarial també és la diversificació del negoci. Concretament, ha exposat els troncals del seu grup, que van des de les energies renovables, les infraestructures, la medicina o l'alimentació, després de l'adquisició de la Sirena tot just ara fa un any. "És un tema de probabilitats", ha exposat. En acabar la seva exposició, Elías també ha remarcat la falta d'oportunitats a nivell empresarial que hi ha Espanya. "Quan surts a l'exterior veus que tot és molt més senzill", ha remarcat.

Per la seva banda, Lagares ha centrat la seva ponència per tractar la creativació com una "qualitat necessària, però no suficient per generar innovació", ja que a banda de les idees són necessaris els mètodes. També ha destacat que el temps ja no pot ser un conductor de l'evolució. "Cal evolucionar més ràpid i només es pot fer amb una gran capacitat de generar idees per trobar les solucions al canvi", ha assenyalat, remarcant la importància i els lligams de la creativació per poder ser innovadors i globals.

Tot seguit s'ha donat pas a la taula rodona 'Experiències empresarials d'èxit amb clau lleidatana', que ha servit perquè diferents empresaris i empresàries de la terra ferma hagin exposat els seus casos d'èxit. En primer lloc, la cofundadora d'Ilerna Online, Virgínia Agelet, ha explicat com aquest centre de formació, que en un inici oferia classes presencials, va saber com créixer de manera exponencial oferint continguts en línia tant a nivell nacional com internacional, arribant a tenir prop de 35.000 alumnes en l'actualitat. La clau d'aquest cas, ha dit, va ser posar els alumnes al centre donant-los eines perquè se sentissin acompanyats en la seva formació.

Posteriorment, ha intervingut Sònia Plana, CEO d'Exquisitarium, una empresa dedicada a la preparació de plats preparats congelats. L'emprenedora ha posat en relleu com després de la pandèmia, quan el negoci estava a l'alça i va haver d'aturar-se, es va saber aprofitar el temps per a invertir en maquinària i donar encara una major qualitat del servei. Des del 2005, Exquisitarium proveeix els millors plats preparats ja cuinats per a alguns dels millors restaurants del món.

Un altre cas de creixement exponencial de la seva empresa ha estat l'exposat per Josep Ribalta, CEO del grup Pinsos Ursa. Malgrat que en un inici va començar amb la producció i venda de pinsos per a vedells i xais, el 2021 l'empresa també ha aconseguit diversificar el negoci, ja que a banda de produir pinso (160.000 tones a l'any), exporta aliments (llet, fruita, suc, oli i pasta, entre d'altres) i animals a 16 països diferents.

En quart lloc, Delfí Robinat, CEO de Casa Delfín i soci fundador de Culinarium, ha explicat el seu cas d'èxit, en aquest cas familiar, ja que la seva empresa de venda d'articles de cuina, nascuda el 1863, és propietat al 100% per tres germans. Es tracta, doncs, d'un negoci que ha passat de generació en generació que actualment està entre les principals companyies de Catalunya i ara prepara l'expansió a Madrid.

Finalment, la jornada d'aquest dijous s'ha clos amb una amena intervenció de la mà de Jorge Luengo, enginyer, neuropsicòleg, il·lusionista i mag, que ha descobert les pautes i trucs mentals per treure el màxim rendiment a les 24 hores del dia.