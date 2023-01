Unnic obrirà el 4 de març

MadridUnnic, el nou motor turístic del Principat d'Andorra, s'ha presentat aquest dimecres a Fitur, la fira internacional de turisme que aquesta setmana se celebra a Madrid. Unnic, que obrirà portes el 4 de març, neix per donar resposta a la creixent demanda d'oci i entreteniment que es registra al país. Incorpora en un mateix edifici una completa oferta gastronòmica, d'espectacles, entreteniment i jocs d'atzar, ja que a les instal·lacions integra el Gran Casino d'Andorra.

"Es tracta d'un projecte estratègic per al Principat perquè es converteix en un important pol d'atracció turística", explica Marc Martos, conseller delegat de Jocs S.A., l'empresa que gestiona el centre. "A banda de contribuir a la desestacionalització de l'oferta, Unnic és un nou reclam per als mercats veïns com França i Espanya, altres com Portugal o el Regne Unit, que fa anys que visiten el país, i fins i tot mercats que actualment no tenen Andorra al seu radar turístic com ara alguns països d'Àsia", afegeix.

La companyia Jocs S.A. compta entre els seus socis amb el Grup Orenes, actualment un referent internacional en la creació de centres d'oci integral. Ho avalen els excel·lents resultats dels diferents centres que aquest grup gestiona a diversos països. Una altra de les companyies que formen part del projecte és Novomatic, empresa tecnològica líder del sector en els àmbits europeu i internacional.

L'objectiu d'aquest gran projecte d'oci integral és "consolidar Andorra com un país de referència en el turisme de qualitat a Europa, amb una oferta altament atractiva, variada i fins ara inexistent al Principat", assegura Ivan Armengod, director general d'Unnic. "És molt més que un casino. En l'edifici emblemàtic que s'ha construït al centre de la capital integra espais que conformen un conjunt on hi té cabuda l'oci, l'entreteniment, la diversió, l'alta gastronomia i la restauració, els espectacles, la música i l'art. Tot plegat en un entorn amb una ambientació i una arquitectura excepcionals", destaca.

Des del primer moment, Unnic s'ha concebut com a projecte icònic per al país. De la mà dels arquitectes Pere Espuga i Manuel Clavel, s'han creat espais amb la millor arquitectura d'avantguarda, cercant la singularitat i l'exclusivitat, fent realitat una proposta innovadora, d'última generació, alhora que confortable i espectacular a cadascun de tots els espais del centre. Des del Restaurant de la planta superior fins a l'àrea de joc, des de l'aparcament fins al Red Bar, des dels ascensors fins a les escales per a la mobilitat interior, cada espai que conforma Unnic ha estat concebut mantenint una harmonia i una ambientació per viure una experiència única.

Concepte 80/20

Unnic és la versió més avançada fins avui del concepte d'entreteniment 80/20. Un concepte pioner a Europa. Es tracta d'un centre d'última generació d'oci per a adults que incorpora un 80% d'́entreteniment i un 20% de joc, convivint ambdós usos de forma harmoniosa, elegant i independent.

L'edifici d'Unnic, amb una superfície de més de 7.500 m2, és una experiència de viatge a través de l'oci. Una experiència d'immersió a l'entreteniment amb la vocació de no decebre en cap moment del dia ni de la nit. I és que durant l'horari d'obertura el visitant es pot presentar en qualsevol moment amb la garantia que passarà alguna cosa interessant. Des de la gastronomia, l'art i la música, el disseny d'Unnic fa possible aquesta experiència tan complexa a través de cada espai, amb desenes de racons singulars en cadascun d'aquests espais.

L'accés a Unnic és lliure a totes les àrees de restauració i lleure, excepte a la zona de joc, on cal registrar-se. En aquest sentit, per accedir als espais que ocupa el Gran Casino d'Andorra, el visitant s'ha d'acreditar als controls d'entrada, amb tecnologia de reconeixement facial per garantir que cap persona que té prohibida l'entrada pugui accedir a l'àrea de joc.

Gran Casino d'Andorra

La zona de joc d'Unnic, que integra el Gran Casino d'́Andorra, es divideix en tres espais: el de màquines slot, el d'apostes esportives i el de jocs clàssics d'un casino.

La zona de màquines slot compta amb màquines de darrera generació tecnològica. En un espai a part, hi ha una zona específica on es poden fer apostes esportives. Així mateix, les zones de joc d'Unnic presenten una àrea de taules on es troben ubicats els principals jocs clàssics de casino: ruleta americana, ruleta electrònica, Blackjack, pòquer Texas Hold ́em Bonus, pòquer caribeny, Mini Punt i Banca, Omaha i jocs de cercle. L'espai on s'ubica tota l'oferta de jocs clàssics de casino compta amb una zona VIP.

Gastronomia

L'oferta gastronòmica d'Unnic s'inspira en la cuina de mercat i de temporada, tot integrant cuina tradicional andorrana i cuina mediterrània. Compta amb 4 punts de restauració: Sport Bar, Red Bar, Show Dinner i Restaurant, ubicat aquest darrer a la planta superior de l'edifici i amb una terrassa que alhora és un mirador. Als quatre espais s'ofereixen productes de màxima qualitat sota la direcció del xef executiu Nazario Cano, reconegut amb una estrella Michelin.