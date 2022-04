Vallnord-Pal Arinsal serà la primera empresa del país en oferir l'arrodoniment solidari

Andorra la VellaQuantes vegades hem acabat perdent aquells pocs cèntims de canvi que ens tornen en una compra? Sovint acaben oblidats a les butxaques de la jaqueta o al fons de la bossa de mà, però si els suméssim tots, segurament la xifra seria significativa, i això és precisament el que aprofita l'arrodoniment solidar. Quan un pagament es fa amb targeta, ofereix la possibilitat de destinar aquests dos o cinc cèntims a projectes d'ONGs i Fundacions. A Andorra, qui gestiona l'arrodoniment solidari és l'empresa Worldcoo, que va començar la seva activitat al Principat a través d'Univers Bomosa, i Vallnord-Pal Arinsal serà la primera empresa del país que oferirà l'arrodoniment solidari. L'estació donarà aquesta opció als seus clients de cara a la pròxima temporada d'estiu i encara s'ha de saber a quina organització destinarà la recaptació dels beneficis.

Segons ha explicat la portaveu de Worldcoo, Anna Moragas, al programa 'A l'Alça', "la principal diferència que hem trobat expandint-se a Andorra és que, en ser un mercat més petit, al final fa que la gent estigui més fidelitzada amb el territori i hem vist que hi ha una preocupació per causes molt locals i de la zona; hi ha la sensació de crear comunitat, de crear país i això sí que és una de les diferències que hem trobat respecte a treballar a Espanya". L'acord amb Vallnord-Pal Arinsal ha estat possible gràcies a la col·laboració amb Univers-Bomosa. En aquest sentit, Moragas ha afirmat que "la tasca d'Univers Bomosa és ajudar-nos a entendre el mercat andorrà, ajudar-nos a entendre quines són les necessitats, quin és l'entorn socioeconòmic i sobretot entendre quines són les entitats socials de la zona que necessiten la nostra ajuda, i gràcies a ells estem establint vincles i nous acords de col·laboració amb entitats socials del país a la vegada que estem contactant amb empreses interessades a implementar aquest arrodoniment solidari".

Ara com ara, Worldcoo ha registrat més de 40 milions de donacions a tot el món, i prop de 300 projectes solidaris s'han pogut dur a terme gràcies a l'ajuda del seu finançament. L'arrodoniment solidari ajuda a democratitzar les donacions, i fa que, realment, qualsevol persona, independentment del seu nivell econòmic pugui col·laborar amb entitats socials. Perquè posant el nostre petit granet de sorra, podem acabar construint muntanyes.