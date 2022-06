Joan Verdú, Philippe Shangti i Francis Paniego opten al premi Marca Andorra de la CEA

Andorra la VellaLa Confederació Empresarial Andorrana (CEA), amb el suport de Crèdit Andorrà, lliurarà el proper 21 de juny els Premis CEA, en una cerimònia i sopar de gala que tindrà lloc a l’Hotel Sport Village de Soldeu. Un dels premis més destacats és el Marca Andorra, al que opten Joan Verdú, Phillippe Shangti i Francis Paniego.

Els guardons volen premiar la tasca de les empreses andorranes que treballen amb criteris de sostenibilitat i igualtat, impulsant el desenvolupament econòmic nacional.

El premi al reconeixement de promoció de la Marca Andorra l’escullen els membres de la patronal a través del vot electrònic que, des d’aquest dilluns 13 fins dimecres 15 de juny, estarà disponible a través d’un enllaç que aquests dies s’està fent arribar a tots els associats.

En el procés de deliberació, els membres del jurat ja van fer la setmana passada una primera tria i van determinar tres finalistes: Joan Verdú, l’esquiador andorrà es va imposar a la darrera Copa d’Europa i ha aconseguit la millor posició històrica d’un esquiador andorrà en uns Jocs Olímpics amb la 9a posició; Philippe Shangti, artista contemporani i fotògraf, nascut a Tolosa, que va representar Andorra a la 58a Biennal d’art de Venècia amb l’obra “Future is now”; Francis Paniego, xef navarrès que ha aconseguit dues estrelles Michelin amb El Portal de Echaurren, restaurant d’un hotel que pertany a la seva família des del 1898; una per l’hotel del celler Marqués de Riscal, obra de Frank Gehry, i des del 2021 una altra per l’Ibaya, el restaurant de l’Sport Hotel Hermitage & Spa, del qual n’és l’assessor gastronòmic.

Un total de 127 candidatures concorren a la quarta edició dels Premis CEA. Una xifra lleugerament superior a la registrada en la passada edició dels guardons, celebrada l’any 2020.

Es preveu que a la gala d’entrega dels premis hi assisteixin prop de dos cents representants dels sectors social, empresarial i institucional del Principat d’Andorra. En el marc de la política de responsabilitat social corporativa de la CEA, el 7% del preu del sopar es destinarà a les noves línies empresarials del servei d’integració laboral de la Creu Roja Andorrana.