Ivan Martín: Volem transmetre un missatge de transparència, seguretat i confiança

Andorra la VellaAmb només 26 anys, aquest jove andorrà és el màxim responsable de la seguretat del centre d’oci integral UNNIC. Graduat en seguretat per la universitat Antonio de Nebrija, acumula nombrosa formació en la matèria. És pèrit analista en l’escena del crim i màster en intel·ligència. Màster amb grafia i documentoscòpia, 'compliance' i informàtica forense, ha participat en esdeveniments vinculats a les àrees de seguretat a Espanya i en organismes internacionals com l’OTAN.

UNNIC incorpora tecnologia de darrera generació en l’àmbit de la seguretat. Per exemple, incorporant màquines de reconeixement facial. De què es tracta?

— L’accés a la zona de joc d’UNNIC, és a dir, al Gran Casino d’Andorra, es podrà fer a través d’uns dispositius equipats amb tecnologia de registre biomètric que permeten el reconeixement facial dels clients. A UNNIC hi haurà dos tipus de dispositius: un que permet fer el registre inicial de les persones que volen accedir a la zona de joc -donarà d’alta el client i li farà signar la protecció de dades- i un altre que s’encarrega de verificar que el client ja està registrat i d’aquesta manera pot validar l’entrada a la zona de joc de forma molt més ràpida, còmoda i segura.

Quina tecnologia utilitzen les màquines de reconeixement facial?

— És una tecnologia que ens resulta familiar, el funcionament de la càmera és similar a la dels telèfons mòbils intel·ligents. Compta amb una càmera de registre amb flash en cas de necessitar-ho i d’una càmera tèrmica per mesurar la temperatura corporal. A més, disposen d’un escàner de documents amb RFID per evitar documentació falsa.

A banda del reconeixement facial, quines mesures més de seguretat hi haurà als controls d’accés?

— A banda de les màquines, en els accessos hi haurà també personal d’admissió que podrà fer el registre de persones de la manera tradicional passant per admissió de joc. També disposarem de seguretat pròpia, que tindrà com a missió comprovar l’edat dels clients i assegurar una entrada uniforme de les persones al local.

Com s’evitaran o s’identificaran comportaments inadequats a les zones de joc?

— Tenim dispositius de videovigilància que ens permetran visualitzar comportaments inadequats per poder actuar el més ràpid possible. Aquests dispositius seran vists en directe pel nostre equip de vigilants formats per aquesta tasca. Evitarem comportaments inadequats amb aquesta vigilància activa del personal i passiva per part de l’equipament en seguretat de l’edifici.

Quines mesures de seguretat implementarà, en general, tot el complex UNNIC?

— Les mesures de seguretat d’UNNIC van des de la pròpia estructura de l’edifici fins a la col·laboració amb les autoritats del país. Com no podia ser d’una altra manera, UNNIC compta amb un sistema contra incendis, un potent circuit de videovigilància, controls d’accessos i sistemes d’intrusió connectats a una CRA i al Centre de Control de Seguretat d’UNNIC vigilat les 24 hores els 365 dies de l’any. El nostre complex serà l’edifici amb més mesures de seguretat d’Andorra. Tot plegat, gràcies al recolzament, assessorament, formació i supervisió de Grup Orenes, qui té una experiència de més de vint anys en el mon dels casinos, i com li deia, amb la col·laboració i en coordinació amb les autoritats andorranes.

Quan es detecti alguna incidència, com es procedirà?

— Les incidències poden ser molt variades i disposarem de protocols per cadascuna d’aquestes. Revisarem periòdicament, actualitzarem o crearem nous protocols sempre que sigui necessari. Ens esforçarem en tenir els millors procediments per a totes les incidències. D’aquesta manera oferirem al nostre client el servei que es mereix.

Abans ens explicava que es treballa de manera coordinada amb les autoritats. En què consisteix aquesta coordinació?

— Pel que fa a la meva àrea de responsabilitat, és a dir, en matèria de seguretat, hem treballat i continuem treballant amb diferents departaments del Cos de Policia. Són molts àmbits que reglamentàriament parlant ens uneixen, per exemple protocols de seguretat, sistemes de seguretat i les seves homologacions. És un plaer i necessitat coordinar la nostra tasca amb les autoritats corresponents. Recordem que som un centre d’oci, volem donar un servei al país i ser un atractiu més per al turisme. Volem transmetre un missatge de transparència, seguretat i confiança. I això passa indubtablement per treballar en col·laboració i sota l’aprovació de les autoritats del país.